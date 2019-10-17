с чего всё началось

Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заключил соглашение по Brexit с Евросоюзом. Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Политика Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter «Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».

Хоккей Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей 17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.

Происшествия Журналисту в Забайкалье сломали руку в больничном изоляторе Краснокаменского журналиста Юрия Житлухина зверски избили в больничном изоляторе. При этом мужчине сломали левую руку и повредили голову.

Футбол Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Авто Lexus регистрирует новый товарный знак LX600 Moniker Lexus подал заявку на регистрацию товарного знака «LX600» в Бюро по патентам и товарным знакам США, что указывает на то, что его флагманский внедорожник может получить новый двигатель.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Наука Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.

Общество Мошенники изобрели новый вид поддельных купюр для банкоматов "Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата", — цитирует ТАСС представителя Генеральной прокуратуры РФ Елены Малык.

Здоровье В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации Как продвигается в Томари диспансеризация и какие в связи с этим возникают проблемы, обсудили 17 октября губернатор Валерий Лимаренко и представители общественного движения «Серебряные волонтеры».