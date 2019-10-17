Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон заключил соглашение по Brexit с Евросоюзом. Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
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Дональд Туск
Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 12:49
с чего всё началось
Как следует из заявления, опубликованного
 на сайте европейского законодательного органа, саммит Евросоюза утвердил дату выхода Великобритании — он должен произойти 1 ноября в том случае, если британский парламент ратифицирует все документы.
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