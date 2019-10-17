Политика
Телеканал 360°Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit
Премьер Великобритании Борис Джонсон заключил соглашение по Brexit с Евросоюзом. Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
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Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 12:49
с чего всё началось
Как следует из заявления, опубликованного на сайте европейского законодательного органа, саммит Евросоюза утвердил дату выхода Великобритании — он должен произойти 1 ноября в том случае, если британский парламент ратифицирует все документы.РБК13:09
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Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками
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Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
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В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
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Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
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Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
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Происшествия
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Авто
Lexus регистрирует новый товарный знак LX600 Moniker
Lexus подал заявку на регистрацию товарного знака «LX600» в Бюро по патентам и товарным знакам США, что указывает на то, что его флагманский внедорожник может получить новый двигатель.
Происшествия
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Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Наука
Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае
Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Общество
О признаках приближающегося сердечного приступа рассказали врачи
Армия и оружие
Минобороны: в сирийской провинции Латакия активизировались боевики
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
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Мошенники изобрели новый вид поддельных купюр для банкоматов
"Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата", — цитирует ТАСС представителя Генеральной прокуратуры РФ Елены Малык.
Политика
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Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
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Макгрегор и Эдгар хотят встретиться в бою в декабре
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Как продвигается в Томари диспансеризация и какие в связи с этим возникают проблемы, обсудили 17 октября губернатор Валерий Лимаренко и представители общественного движения «Серебряные волонтеры».
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
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Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября
Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
Космос
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Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.
Футбол
Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»
Агент Лоренсо Мельгарехо, Хуан Апплеярд, поделился своими мыслями касательно будущего полузащитника в московском «Спартаке».