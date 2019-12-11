Политика
Газета.RuСаммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Общество
В Германии скончался Юрий Лужков
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон умолчал о возможном падении на тестах мотоцикла MotoGP
В прошедший понедельник в Валенсии две легенды автоспорта Льюис Хэмилтон и Валентино Росси обменялись своей гоночной техникой при посредничестве общего спонсора Monster Energy, а в среду действующий чемпион Формулы 1 через свои социальные сети впервые прокомментировал это событие.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
Общество
В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре
В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре на Севастопольском проспекте.
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-замглавы «Росгеологии»
Прокурор запросил три с половиной года колонии общего режима для бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Ганижева (Горринга), передает «РИА Новости».
Футбол
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Музыка
Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова
Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.
Экономика
Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Общество
ТНТ анонсировал показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA предстал на иллюстрациях
Ракурс, в котором представлен паркетник на скетче, частично скрадывает пропорции кузова, если на первом тизере второе поколение GLA напоминало силуэт кубического GLB, то новая иллюстрация, наоборот, говорит о преемственности между генерациями с незначительными поправками.
Игры
Анонсирован ремейк Resident Evil 3
Общество
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Интернет
«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play
Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли
Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 с поддержкой сетей связи пятого поколения.
Единоборства
Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.
Авто
Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq
Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Происшествия
Камеры сняли, как семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели избиение компании девушек в Санкт-Петербурге.
Политика
На сайте Зеленского исказили текст коммюнике «нормандской четверки»
В украинский перевод коммюнике закралось упоминание Закона об особом статусе Донбасса, хотя в оригинале такого уточнения нет.