Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.

Политика Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Автоспорт Льюис Хэмилтон умолчал о возможном падении на тестах мотоцикла MotoGP В прошедший понедельник в Валенсии две легенды автоспорта Льюис Хэмилтон и Валентино Росси обменялись своей гоночной техникой при посредничестве общего спонсора Monster Energy, а в среду действующий чемпион Формулы 1 через свои социальные сети впервые прокомментировал это событие.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Политика США расширили санкции в отношении Ирана Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.

Музыка Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.

Политика Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.

Политика Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Авто Новый Mercedes-Benz GLA предстал на иллюстрациях Ракурс, в котором представлен паркетник на скетче, частично скрадывает пропорции кузова, если на первом тизере второе поколение GLA напоминало силуэт кубического GLB, то новая иллюстрация, наоборот, говорит о преемственности между генерациями с незначительными поправками.

Общество Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.

Политика В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.

Общество Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.

Шоу-бизнес Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.