Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

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