Политика
Газета.RuСаммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Автоспорт
В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Политика
Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ
Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Экономика
Финансирование БАМа и Транссиба в 2019 году сократится вдвое
В этом году РЖД получит лишь половину изначально предусмотренной суммы на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Здоровье
Россиянам упростили доступ в бассейны
Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Политика
Помпео рассказал об отношении США к законопослушным россиянам
Антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не касаются граждан РФ, соблюдающих законы.
Экономика
ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Футбол
«Локомотив» вышел на матч с «Атлетико» в разных комплектах формы
На игру с испанцами москвичи вышли в разных комплектах формы. Футболисты надели зеленые футболки, что является частью домашней формы.
Происшествия
Главу «Метростроя» арестовали в Петербурге по делу о растрате
Главу ОАО «Метрострой» Николая Александрова заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро.
Политика
Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года
Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Кино
Иван Янковский оправдал сцену с Кристиной Асмус
Актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Текст», прокомментировал свою работу в картине и оправдал сцену с Кристиной Асмус, из-за которой на актрису обрушилась критика.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Армия и оружие
«Шел шестой год войны»: украинцев возмутило музыкальное видео с издевательствами над срочниками
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Представительство Украины в ООН сообщило в Twitter, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных наций приняла украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей».
Политика
Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным
Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.