Политика

Газета.RuГазета.RuСаммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Источник сообщил о планах ЕС продлить санкции в отношении России

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СМИ рассказали о готовности ЕС продлить санкции против России

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ЕС намерен продлить санкции против России

Коммерсантъ08:39

Лидеры Евросоюза на предстоящем в четверг саммите намерены дать согласие на продление санкции в отношении России

Эхо Москвы10:18

Bloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России

РБК07:14

Источник: кабмин ФРГ ожидает продления на саммите ЕС антироссийских санкций

ТАСС09:48

В ЕС сообщили о намерении продлить антироссийские санкции

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Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

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ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

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В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси

Autosport.com.ru 12:12
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
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На Кубани разбился вертолет Ми-28

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Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ

Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Интерфакс 15:35
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Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
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Политика

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Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Газета.Ru 14:40
Экономика

Финансирование БАМа и Транссиба в 2019 году сократится вдвое

В этом году РЖД получит лишь половину изначально предусмотренной суммы на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Компания 03:17
Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК 07:22
Здоровье

Россиянам упростили доступ в бассейны

Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Калужские Губернские Ведомости 07:23
Политика

Помпео рассказал об отношении США к законопослушным россиянам

Антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не касаются граждан РФ, соблюдающих законы.
Известия 15:02
Экономика

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:02
Происшествия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Интерфакс 08:49
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«Локомотив» вышел на матч с «Атлетико» в разных комплектах формы

На игру с испанцами москвичи вышли в разных комплектах формы. Футболисты надели зеленые футболки, что является частью домашней формы.
Sportbox.RU 15:43
Происшествия

Главу «Метростроя» арестовали в Петербурге по делу о растрате

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Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия 08:20
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Актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Текст», прокомментировал свою работу в картине и оправдал сцену с Кристиной Асмус, из-за которой на актрису обрушилась критика.
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«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Мой Брянск вчера в 07:23
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В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

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«Шел шестой год войны»: украинцев возмутило музыкальное видео с издевательствами над срочниками

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Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
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«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием

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Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море

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Представительство Украины в ООН сообщило в Twitter, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных наций приняла украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей».
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Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным

Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
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