Политика

РБКРБКBloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России

Страны — члены Евросоюза в четверг, 12 декабря, собираются продлить санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Речь идет об экономическом пакете мер, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.
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Участники саммита ЕС продлят санкции против РФ, обсудят бюджет, проблемы климата и Brexit

ТАСС16:12

Лидеры Евросоюза на предстоящем в четверг саммите намерены дать согласие на продление санкции в отношении России

Эхо Москвы10:18

ЕС намерен продлить санкции против России

Коммерсантъ08:39

Косачёв: завтра Россию накажут за невыполнение Минских соглашений

REGNUM09:18

Источник сообщил о планах ЕС продлить санкции в отношении России

РИА Новости10:38

Bloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России

РБК07:14

СМИ рассказали о готовности ЕС продлить санкции против России

Известия07:13
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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РИА Новости 15:40
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Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.
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Евразия Daily 07:50
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Политика

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Известия 11:30
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
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Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
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Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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«Даллас» уволил главного тренера

Джим Монтгомери был уволен с поста тренера Даллас Старз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Происшествия

Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
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Футбол

Гончаренко рассказал о настроении ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настроении команды перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", передает Sport24.
Газета.Ru 12:23
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11:37
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Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов

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Опрос: почти половина россиян не доверяют назначениям врачей

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Небензя призвал СБ ООН принять политическую резолюцию по КНДР

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Совбез принять политическую резолюцию по ситуации на Корейском полуострове.
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Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

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Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
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«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
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Blue Origin провела испытания суборбитального корабля New Shepard

Компания Blue Origin провела в среду в штате Техас двенадцатый испытательный запуск суборбитального корабля New Shepard в беспилотном режиме.
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Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
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Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
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Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия вчера в 20:26
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Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
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Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
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