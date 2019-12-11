Политика

Газета.RuГазета.RuСаммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Bloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России

РБК07:14

Источник: кабмин ФРГ ожидает продления на саммите ЕС антироссийских санкций

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ЕС намерен продлить санкции против России

Коммерсантъ08:39

Лидеры Евросоюза на предстоящем в четверг саммите намерены дать согласие на продление санкции в отношении России

Эхо Москвы10:18

Источник сообщил о планах ЕС продлить санкции в отношении России

РИА Новости10:38

СМИ рассказали о готовности ЕС продлить санкции против России

Известия07:13

В ЕС сообщили о намерении продлить антироссийские санкции

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«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о готовности сделать 31 декабря выходным днем. Об этом информирует РИА Новости.
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Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО

Бывший главный врач московского роддома №27 Марина Сармосян, арестованная по обвинениям в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пожаловалась членам ОНК Москвы на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе.
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Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
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Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
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Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году.
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Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google

Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
News.ru 08:44
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
РИА Новости 09:36
Общество

Нобелевские премии вручили в Стокгольме

В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
News.ru вчера в 13:20
Политика

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Известия 11:30
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Политика

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
РИА Новости 08:32
Общество

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы пятого поколения в приоритетных частотных диапазонах, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора.
Ведомости 11:51
Авто

Беспилотники на дорогах. Финал конкурса Up Great прошел под Дмитровом

Телеканал 360° 02:10
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Петросян прокомментировал слухи о женитьбе

Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.
Москва 24 11:44
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Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Культура

Вышел тизер второго сезона «Содержанок»

Профиль вчера в 13:32
Фигурное катание

Стал известен характер травмы Загитовой в финале Гран-при

Lenta.ru 11:48
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
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Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК 10:56
Политика

В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Газета.Ru 09:40
Общество

Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса

Опрос Общественной палаты о справедливой зарплате показал, что россияне считают таковой сумму в 50 тысяч рублей.
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Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия 08:20
Общество

Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
РБК 12:45
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Общество

Минтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки

Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки.
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Музыка

Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова

Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.
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Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
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