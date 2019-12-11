Политика
Газета.RuСаммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Общество
Губернатор Свердловской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о готовности сделать 31 декабря выходным днем. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО
Бывший главный врач московского роддома №27 Марина Сармосян, арестованная по обвинениям в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пожаловалась членам ОНК Москвы на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе.
Общество
В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки
Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
Футбол
Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»
Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года
По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Культура
Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Общество
Нобелевские премии вручили в Стокгольме
В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы пятого поколения в приоритетных частотных диапазонах, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора.
Авто
Беспилотники на дорогах. Финал конкурса Up Great прошел под Дмитровом
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о женитьбе
Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Культура
Вышел тизер второго сезона «Содержанок»
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Общество
Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса
Опрос Общественной палаты о справедливой зарплате показал, что россияне считают таковой сумму в 50 тысяч рублей.
Политика
Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года
Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Минтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки
Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки.
Музыка
Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова
Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».