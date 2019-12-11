Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Общество Губернатор Свердловской области объявил 31 декабря выходным днем Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о готовности сделать 31 декабря выходным днем. Об этом информирует РИА Новости.

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Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Культура Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.

Политика Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.

Общество Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы пятого поколения в приоритетных частотных диапазонах, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора.

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Политика В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.

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Общество Минтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки.

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