Политика

КоммерсантъКоммерсантъЕС намерен продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить санкции против России, действия которых истекают 31 января 2020 года, сказал журналист представитель ЕС. Главы государств и правительств ЕС примут политическое решение по этому поводу на саммите 12–13 декабря.
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Источник сообщил о планах ЕС продлить санкции в отношении России

РИА Новости10:38

Лидеры Евросоюза на предстоящем в четверг саммите намерены дать согласие на продление санкции в отношении России

Эхо Москвы10:18

Косачев назвал абсурдной причину ожидаемого продления Евросоюзом антироссийских санкций

ТАСС10:27

Косачёв: завтра Россию накажут за невыполнение Минских соглашений

REGNUM09:18

ЕС намерен продлить санкции против России

Коммерсантъ08:39

Bloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России

РБК07:14

СМИ рассказали о готовности ЕС продлить санкции против России

Известия07:13
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Общество

Голикова назвала число ветеранов в России

REGNUM 09:51
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Московский Комсомолец 08:01
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Общество

Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:26
Политика

Законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят в Раде

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год.
News.ru вчера в 16:17
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Политика

На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
RT на русском 09:51
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Здоровье

Эндокринолог перечислил болезни, предшествующие развитию диабета

Ридус 07:00
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
REGNUM 09:42
Происшествия

Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается в получении взятки

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
REGNUM 07:16
Экономика

«Ростех» и ВИС создали консорциум для строительства моста через Лену

РИА Новости 07:48
Происшествия

Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

Ранее на пресс-конференции адвокат Соколова заявил, что его подзащитный готов выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей девушки.
РБК 10:22
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 09:59
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Авто

Skoda показала в России новый Rapid

11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
SpeedMe 08:09
Спорт

Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА

РИА "Новости" / Григорий Сысоев Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что намерен пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики.
РЕН ТВ 05:09
Здоровье

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
Здоровье

Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц

Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Взгляд-инфо 03:35
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Технологии

В Microsoft придумали, как отвадить пользователей от Windows 7

Корпорация Microsoft нашла способ ненавязчиво заставить пользователей Windows 7 перейти на 10 версию.
МонаВиста 10:08
Экономика

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
BFM.ru 08:51
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку

Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Вести.Ru 09:45
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
iReactor вчера в 19:02
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Общество

Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса

Опрос Общественной палаты о справедливой зарплате показал, что россияне считают таковой сумму в 50 тысяч рублей.
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Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
Политика

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.
Интерфакс 07:51
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