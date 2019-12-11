Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ ЕС сообщили о намерении продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают 31 января 2020 года. Решение по данному поводу примут на саммите 12–13 декабря, сообщает ТАСС.
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Участники саммита ЕС продлят санкции против РФ, обсудят бюджет, проблемы климата и Brexit

ТАСС11 декабря в 16:12

ЕС намерен продлить санкции против России

Коммерсантъ11 декабря в 08:39

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Газета.Ru11 декабря в 06:43

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СМИ рассказали о готовности ЕС продлить санкции против России

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В ЕС сообщили о намерении продлить антироссийские санкции

REGNUM11 декабря в 08:10

Лидеры Евросоюза на предстоящем в четверг саммите намерены дать согласие на продление санкции в отношении России

Эхо Москвы11 декабря в 10:18
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
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В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
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Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
ИА Новороссия 01:39
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
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В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Русская Планета вчера в 13:34
Происшествия

На пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей

Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли.
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Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Чемпионат вчера в 14:43
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
Известия 02:26
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Общество

Свердловский губернатор сделал 31 декабря выходным

Согласно документу, выходной день в субботу, 28 декабря, переносится на вторник, 31 декабря.
REGNUM 02:27
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 11 декабря в 07:42
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Общество

В Хорватии протестуют владельцы электрокаров

За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Avtodrug вчера в 04:53
Политика

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru 11 декабря в 08:52
Политика

Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем.
РБК вчера в 20:50
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Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия 11 декабря в 16:54
Происшествия

Полиция задержала руководителя строительства нового пермского зоопарка

Полиция задержала руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева.
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Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Политика

В МИД Венгрии назвали прогнозы о выходе страны из ЕС глупыми

Ранее датский Saxo Bank в своих прогнозах, которые он сам называет "шокирующими", заявил, что Венгрия может покинуть Евросоюз до конца 2020 года из-за разногласий с властями объединения по вопросу отношения к основополагающим ценностям.
РИА Новости 02:29
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Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 14:36
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Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня вчера в 11:55
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Армия и оружие

Военные США попытались прорваться на авиабазу России в Сирии

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Лариса Гузеева рассказала о своих запоях

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Составили топ-5 самых экономичных трехлетних японских кроссоверов

Самым экономичным в списке оказался Suzuki Vitara второго поколения, под капотом которого находится 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой МКПП.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
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