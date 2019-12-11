Политика
Общественное телевидение РоссииВ ЕС сообщили о намерении продлить санкции против России
Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают 31 января 2020 года. Решение по данному поводу примут на саммите 12–13 декабря, сообщает ТАСС.
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Лидеры Евросоюза на предстоящем в четверг саммите намерены дать согласие на продление санкции в отношении России
Эхо Москвы11 декабря в 10:18
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Общество
В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Армия и оружие
Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР
Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
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Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
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На пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей
Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Киберспорт
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Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Армия и оружие
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США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
Общество
Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
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Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
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Согласно документу, выходной день в субботу, 28 декабря, переносится на вторник, 31 декабря.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Общество
В Хорватии протестуют владельцы электрокаров
За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Политика
Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание
Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Происшествия
Полиция задержала руководителя строительства нового пермского зоопарка
Полиция задержала руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Политика
В МИД Венгрии назвали прогнозы о выходе страны из ЕС глупыми
Ранее датский Saxo Bank в своих прогнозах, которые он сам называет "шокирующими", заявил, что Венгрия может покинуть Евросоюз до конца 2020 года из-за разногласий с властями объединения по вопросу отношения к основополагающим ценностям.
Общество
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск
Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Авто
Kia показала новый фирменный логотип
Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Армия и оружие
Военные США попытались прорваться на авиабазу России в Сирии
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своих запоях
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Самым экономичным в списке оказался Suzuki Vitara второго поколения, под капотом которого находится 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой МКПП.
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.