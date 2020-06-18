Политика
Газета.RuСаммит ЕС согласовал продление экономических санкций против России
Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили на онлайн-саммите продление экономических санкций против России после обсуждения хода реализации Минских соглашений, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС. Срок действия нынешних ограничительных мер истекает 31 июля.
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Происшествия
У метро «Гостиный двор» задержали пикетчиков
Вечером в пятницу, 19 июня, стало известно, что петербуржцев с плакатами задержали у метро "Гостиный двор".
Piter.tv 15:27
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Армия и оружие
Новые минометы Украины оказались негодны для стрельбы
Сообщается, что, кроме прочего, 120-ти миллиметровые минометы не имели таблиц стрельбы и именно поэтому вся партия «Барсов» была отправлена на базу хранения.
Военное дело 11:45
Политика
В США рассказали о новом соглашении по вооружениям
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
RT на русском 19:07
Общество
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40
Игры
Atlus назвала успешным релиз Persona 4 Golden в Steam
Atlus опубликовала обращение к игрокам. Компания поблагодарила их за поддержку и назвала успешным релиз Persona 4 Golden в Steam.
Srnsk 19:50
Футбол
Сетьен: «Пике просто расстроен. „Реал“ тоже не будет побеждать всегда»
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после ничьей с "Севильей" (0:0) в 30-м туре Примеры высказался о борьбе с "Реалом" за чемпионство.
Soccer.ru 19:54
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Общество
Минобрнауки запустило сервис для онлайн-поступления в вуз
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 25 марта рассказывал, что Минобрнауки тестирует новый сервис «Поступи в вуз онлайн», который позволит подавать документы в вузы через «Госуслуги».
МИР 24 19:08
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на телефон
Директор департамента развития бизнес-рынка «Кселл» Петр Дзюба объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смарфон.
Невские Новости 19:48
Общество
Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня
В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
КП - Калининград 16:26
Здоровье
Дети оказались самыми опасными распространителями коронавируса
Специалистам удалось установить, что треть всех зараженных коронавирусной инфекцией детей младше 6 лет способны передавать заболевание остальным.
Evo-rus.com 05:26
Политика
Володин заявил, что «после Путина будет Путин»
По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com 08:45
Шоу-бизнес
Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции
Anews рассказывает о самых интересных случаях рекламы знаменитостями поправок к Конституции РФ.
Anews вчера в 10:52
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
Футбол
«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью
LiveSport.ru 17 июня в 15:00
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
Армия и оружие
Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16
Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения.
Avia.pro 17:25
Футбол
«Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»
Bobsoccer 14:08
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
Evo-rus.com 09:34
Авто
Mercedes-Benz представит новый S-класс в начале сентября
Европейская премьера седана Mercedes-Benz S-класса нового поколения состоится в начале сентября 2020 года. Об этом 18 июня сообщает Motor1.
Известия вчера в 08:32
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Вернера
Советский спорт вчера в 05:22
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29