Политика
РБКСаммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit
Днем 17 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в своем Twitter, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit. Премьер-министр королевства Борис Джонсон назвал договоренность «замечательной новой сделкой», заявив, что теперь британский парламент должен одобрить соглашение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Киберспорт
Virtus.pro пропустит майнор The Summit из-за проблем с визами
Virtus.pro не сыграет на майноре The Summit 11. У команды возникли проблемы с визами.
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
Политика
Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года
Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Политика
Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии
Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит России отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Общество
Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Авто
Опубликовали первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Культура
Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину
Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон
Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
Армия и оружие
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники
Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Политика
Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты
Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.