Днем 17 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в своем Twitter, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit. Премьер-министр королевства Борис Джонсон назвал договоренность «замечательной новой сделкой», заявив, что теперь британский парламент должен одобрить соглашение.

Экономика В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

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Политика Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит России отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Политика РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

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Культура Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».

Происшествия В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Армия и оружие Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».

Политика Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».