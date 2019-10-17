Политика

РБКРБКСаммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Днем 17 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в своем Twitter, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit. Премьер-министр королевства Борис Джонсон назвал договоренность «замечательной новой сделкой», заявив, что теперь британский парламент должен одобрить соглашение.
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К чему приведёт новое соглашение Британии и ЕС по брекситу

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Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit

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В США скончался боксер, оказавшийся в коме после нокаута в шоу Усика

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В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

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Политика

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Политика

Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года

Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
ТАСС 12:06
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика

Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии

Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит России отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.
РБК 10:44
Общество

«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
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На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

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Общество

Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
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Опубликовали первые снимки Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
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Задержан вице-губернатор Тамбовской области

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Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».
Наша версия 12:12
Происшествия

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
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Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон

Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
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Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
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Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
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Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
РБК 13:32
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
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Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
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