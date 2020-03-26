Коронавирус
Взгляд.руСаммит G20 по коронавирусу завершился
«Саммит «Большой двадцатки» завершился», – передает его слова РИА «Новости». Песков добавил, что по итогам саммита принят документ. Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принимает участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.
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Общество
Губерниев поддержал находящегося в реанимации Лещенко
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал певца Льва Лещенко.
Политика
Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
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Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей
Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, следует из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму в четверг.
Общество
В Воронеже из-за коронавируса закроют все торговые центры
Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, но с сохранением зарплат, накануне заявил Владимир Путин.
Политика
Кадры: Путин участвует в первом в истории виртуальном саммите G20
Вместе с президентом во встрече принимают участие глава Минфина Антон Силуанов и представитель главы государства в G20 Светлана Лукаш.
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Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске
МЧС России подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Общество
ВДНХ временно закрывается с 28 марта из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Горького, Зарядья, усадеб Царицыно, Коломенское, Сокольники с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.
Общество
США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне против РФ
Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.
Общество
В Петербурге ввели новые меры против распространения коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России на следующей неделе нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года
«Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Игры
COVID-19 добрался до Fallout 76: дополнение Wastelanders снова отложено
Компания Bethesda объявила, что не успевает провести финальное тестирование дополнения Wastelanders.
Общество
Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса
Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты».
Общество
Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Россиянин скончался на Кубе от коронавируса
Россиянин скончался на Кубе от коронавируса: 46-летний гражданин РФ был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав островного государства.
Футбол
Месси вновь стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года
Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
Общество
Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая
Минобороны построит в России до 15 мая в два этапа 16 новых модульных инфекционных центров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Радий Хабиров отправил в отставку главу Госкомтранса Башкирии
Характеризуя работу чиновника, Хабиров отметил творческий подход экс-главы госкомтранса.
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
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В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом
Шестеро крымчан из семи заболевших коронавирусом идут на поправку.
Технологии
Wargaming подала иск в США против «БлицТим»
Компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр «БлицТим» (Blitz Team LLC) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса.