Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руСаммит G20 по коронавирусу завершился

«Саммит «Большой двадцатки» завершился», – передает его слова РИА «Новости». Песков добавил, что по итогам саммита принят документ. Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принимает участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.
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Саммит G20 по коронавирусу завершился

РИА Новости10:17

Песков сообщил, что саммит G20 завершен

ТАСС10:17

Песков заявил о завершении саммита G20

RT на русском10:20

Появилось итоговое заявление саммита G20 по коронавирусу

Известия10:27

Путин присоединился к экстренному саммиту G20 по коронавирусу

Lenta.ru08:22

Саммит G20 завершился

News.ru10:40

Песков сообщил о завершении видеосаммита G20

Газета.Ru11:40
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Общество

Губерниев поддержал находящегося в реанимации Лещенко

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал певца Льва Лещенко.
Газета.Ru 09:10
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости 11:09
Общество

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, следует из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму в четверг.
ТАСС 12:00
Общество

В Воронеже из-за коронавируса закроют все торговые центры

Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, но с сохранением зарплат, накануне заявил Владимир Путин.
Вести Воронеж 12:02
Политика

Кадры: Путин участвует в первом в истории виртуальном саммите G20

Вместе с президентом во встрече принимают участие глава Минфина Антон Силуанов и представитель главы государства в G20 Светлана Лукаш.
РЕН ТВ 09:55
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

МЧС России подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС 11:39
Общество

ВДНХ временно закрывается с 28 марта из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Горького, Зарядья, усадеб Царицыно, Коломенское, Сокольники с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.
РИА Новости 06:58
Общество

США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне против РФ

Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.
Новые Известия вчера в 06:53
Общество

В Петербурге ввели новые меры против распространения коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Rambler News Service 24 марта в 08:39
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России на следующей неделе нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Известия 00:34
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Экономика

Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года

«Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.
Ведомости 10:57
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Игры

COVID-19 добрался до Fallout 76: дополнение Wastelanders снова отложено

Компания Bethesda объявила, что не успевает провести финальное тестирование дополнения Wastelanders.
Игромания.ру 12:09
Общество

Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Известия 01:11
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты».
РБК 07:18
Общество

Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Газета.Ru 12:21
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией

О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 16:26
Происшествия

Россиянин скончался на Кубе от коронавируса

Россиянин скончался на Кубе от коронавируса: 46-летний гражданин РФ был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав островного государства.
BFM.ru 12:06
Футбол

Месси вновь стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Udm-Info вчера в 12:23
Общество

Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года

Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Марийская правда 11:40
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

ToDay News Ufa 01:28
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 12:29
Общество

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
РБК 12:03
Общество

Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая

Минобороны построит в России до 15 мая в два этапа 16 новых модульных инфекционных центров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
РБК 07:28
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Радий Хабиров отправил в отставку главу Госкомтранса Башкирии

Характеризуя работу чиновника, Хабиров отметил творческий подход экс-главы госкомтранса.
Bash.News 08:41
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today 24 марта в 22:59
Здоровье

В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом

Шестеро крымчан из семи заболевших коронавирусом идут на поправку.
РИА Новости Крым 05:17
Технологии

Wargaming подала иск в США против «БлицТим»

Компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр «БлицТим» (Blitz Team LLC) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса.
News.ru 07:06
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