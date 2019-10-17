Политика

RT на русскомRT на русскомСаммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде

Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Саммит состоится в гостинице Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей Трампу.
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Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8

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В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7

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США готовы пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году

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Lenta.ru13:13

Белый дом допустил возможность участия Путина в следующем саммите G7

Известия13:42
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Коммерсантъ 09:26
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.
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Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
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Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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Газета Metro 06:44
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
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В Ватикане создали умные молитвенные четки

В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
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Песков оценил приглашение Путина на саммит G7

Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

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Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

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Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
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У Intel получилось. Первые тесты процессора Core i7-10710U показывают, на что способна новинка

В целом можно видеть, что Core i7-10710U показывает себя весьма неплохо, но линейка Comet Lake у Intel получилась достаточно специфической.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

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