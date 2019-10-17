Политика
RT на русскомСаммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде
Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Саммит состоится в гостинице Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей Трампу.
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Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения закона со стороны «Медузы» и Би-би-си
Нарушения законодательства во время предвыборной кампании допустили шесть иностранных медиаресурсов, в том числе «Медуза», русская служба Би-би-си и «Радио Свобода», заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Взгляд.ру 12:06
Наука
Мумии поведали, чем болели люди в древности
Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru 10:49
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru 15:38
Политика
Путин пообещал «киношникам» бесплатное второе высшее образование
Президент РФ Владимир Путин счёл возможным сделать бесплатным получение второго высшего образования для учебных заведений, которые готовят режиссёров, сценаристов и прочих специалистов «смыслообразующих профессий».
News.ru 11:43
Авто
В России запретят ездить без номеров на новых авто
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.
Уфимские Заметки вчера в 14:07
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали российскую подлодку со сломанным буем
Infox.ru вчера в 10:38
Армия и оружие
Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.
Московский Комсомолец 14:40
Авто
Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Автоновости дня 05:03
Фигурное катание
Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе
Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
ТАСС Спорт 19:38
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Dgl.ru 15 октября в 04:18
Общество
Как Кейт Миддлтон сыграла в крикет в Пакистане: яркие фото
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в Лахоре сыграла в крикет. Это национальная игра в Пакистане.
Газета Metro 06:44
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 15 октября в 01:05
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Технологии
В Ватикане создали умные молитвенные четки
В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
МИР 24 вчера в 18:40
Политика
Песков оценил приглашение Путина на саммит G7
Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
ТВ Центр 15:04
Экономика
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК 21:04
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Газета.Ru 16:42
Происшествия
В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной
Областная газета 07:35
Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия 10:49
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru 15:09
Гаджеты
У Intel получилось. Первые тесты процессора Core i7-10710U показывают, на что способна новинка
В целом можно видеть, что Core i7-10710U показывает себя весьма неплохо, но линейка Comet Lake у Intel получилась достаточно специфической.
iXBT.com 16:34
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске
Глава Белоруссии прокомментировал задержание россиянки Анны Богачевой в Минске.
Piter.tv 05:18