Политика

ДождьДождьСаммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами

Саммит «большой семерки» (G7) пройдет на гольф-курорте «Дорал» в Майами, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.
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Саммит «большой семерки» (G7) пройдет на гольф-курорте Дональда Трампа в Майами

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Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире в США

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Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

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Hyundai и Kia предложат пожизненную гарантию на двигатели

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Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

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Спецпредставитель США по Сирии прокомментировал соглашение с Турцией

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ГЛАС.RU 20:23
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