Саммит «большой семерки» (G7) пройдет на гольф-курорте «Дорал» в Майами, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.

Саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами

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