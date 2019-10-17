Политика
ДождьСаммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами
Саммит «большой семерки» (G7) пройдет на гольф-курорте «Дорал» в Майами, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 21:20, Ашберн
Футбол
Владельцем футбольного клуба СКА из Ростова стал рэпер Баста
Gazeta.SPb 15 октября в 05:19
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Misanec.ru 14 октября в 19:59
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится на четверть
Национальный проект «Экология» оказался единственным, финансирование которого из федерального бюджета будет сокращено в следующие три года.
Ведомости 17:22
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
RT на русском 15:04
Политика
Трамп подтвердил отставку министра энергетики
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.
Российская газета 20:12
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Футбол
Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире в США
ProstoProSport 17:27
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик не впускает в дом его сына Даниила
Недавно стало известно, что вдова знаменитости Ксения Бик не впускает в дом его сына Даниила.
OAnews 13:09
Политика
Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Украина.ру 09:45
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Политика
Белый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине
По словам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, решение приостановить помощь Украине объясняется коррупцией в этой стране, а также нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
Московский Комсомолец 16:19
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
Накануне стало известно, что господин Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе).
Коммерсантъ 18:14
Кино
В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»
Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
ПроТуймазы 01:35
Спорт
Виктор Томенко раскритиковал доклад о развитии спорта в регионе
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 22:12
Общество
Новый вид фальшивых купюр появился в России. Они обманывают банкоматы
Мошенники научились обманывать банкоматы новым способом.
Телеканал 360° вчера в 08:30
Кино
Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»
Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
Телеканал 360° 14 октября в 20:19
Единоборства
Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева
FightTime.ru 15:10
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Авто
В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
Автоновости дня 10:24
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия 19:35
Армия и оружие
Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС 19:58
Авто
Hyundai и Kia предложат пожизненную гарантию на двигатели
Тарантас Ньюс 15 октября в 11:50
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Армия и оружие
Спецпредставитель США по Сирии прокомментировал соглашение с Турцией
17 октября США и Турция смогли совершить соглашение, что лучшим образом должно повлиять на решения разногласий этих стран и снятия санкций Дональдом Трампом в отношении Турции.
ГЛАС.RU 20:23