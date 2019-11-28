Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин прибыл в Бишкек на саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ

Российский президент Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидера РФ в аэропорту встретил глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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