Российский президент Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидера РФ в аэропорту встретил глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Путин прибыл в Бишкек на саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ

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