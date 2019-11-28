Политика
РЕН ТВПутин прибыл в Бишкек на саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ
Российский президент Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидера РФ в аэропорту встретил глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Происшествия
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек
Политика
СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского
Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
Спорт
Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
Здоровье
В курганской больнице родителей заставят платить за бесплатные анализы
Детская больница города Шадринска в Курганской области с 2020 года намерена ввести платное обследование детей на паразитов.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Политика
Путин заявил о готовности поделиться сирийским опытом со странами ОДКБ
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы поделиться опытом проведения антитеррористических операций в Сирии со странами ОДКБ.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Происшествия
Известного адвоката нашли мертвым в Москве
В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Армия и оружие
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд»
Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске Северной Кореей «неопознанного снаряда». Об этом сообщает YonhapNews Agency.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Гаджеты
Стильный внешний аккумулятор Xiaomi согреет руки в морозную погоду
Главная особенность новинки — встроенный нагревательный элемент, благодаря которому гаджет поможет согреть руки в морозную погоду.
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
Наука
Автором мольеровских пьес назвали Мольера
В статье, опубликованной в Science, ученые утверждают, что пьесы, подписанные именем Мольера, в действительности были созданы им. Впервые в авторстве мольеровских пьес усомнились сравнительно давно — 100 лет назад.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Гаджеты
Huawei даёт скидки до 17 тысяч рублей на свои флагманские смартфоны и не только
Максимальная скидка в 17 тысяч рублей предлагается за покупку смартфонов Huawei Mate 20 Pro.
Футбол
Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная Дании, которая, как и Бельгия, сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020 (еще один соперник определится позже), опустилась с 14-го на 16-е место.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Экономика
Число заемщиков МФО в России с начала 2019 года выросло на 24%
С начала 2019 года число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в России увеличилось на 24% и на 30 сентября составило около 11 млн клиентов, сообщил заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин.
Авто
Новый Kia Sorento засняли без камуфляжа
Шпионы впервые сфотографировали новый Kia Sorento без камуфляжа, а снимок оказался в распоряжении издания KoreanCarBlog.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Общество
Больше половины россиян пожаловались на недосып
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Автоспорт
Шварцман станет напарником Шумахера в «Формуле-2»
Российский пилот Роберт Шварцман в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-2» за команду PREMA Racing, об этом сообщает пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing.