Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.

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Проведенный в Сочи саммит "Россия — Африка" стоил российской стороне около 4,5 млрд рублей и вошел в тройку самых дорогих событий за 10 лет, оплаченных государством. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, проанализировав сведения сайта госзакупок.

Саммит «Россия - Африка» вошел в тройку самых дорогих событий за 10 лет

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