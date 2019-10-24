Экономика

РБКРБКСаммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
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с чего всё началось

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБКвчера в 12:54

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Саммит «Россия - Африка» вошел в тройку самых дорогих событий за 10 лет

Газета.Ruвчера в 13:32

Саммит «Россия — Африка» вытянул из бюджета в два раза больше денег, чем ПМЭФ, и стал самым дорогим мероприятием за 10 лет

Фонтанка.Рувчера в 15:25

На саммит «Россия — Африка» потратили более 4 миллиардов рублей

URA.Ruвчера в 14:12

Саммит Россия — Африка стал одним из самых дорогих форумов десятилетия

News.ruвчера в 13:52

Саммит «Россия – Африка» стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет

Ведомостивчера в 15:26

Саммит Россия – Африка стал одним из самых дорогостоящих событий за последнее десятилетие

Эхо Москвывчера в 15:02

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

РБКвчера в 12:54
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Происшествия

По Заводскому району Саратова ночью бегал кабан

Вчера, 24 октября, жители Заводского района Саратова сообщили, что по проспекту Энтузиастов около полуночи бегал кабан.
FreeNews-Volga 00:47
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Культура

Первый в России мемориал к 100-летию окончания гражданской войны появится в Севастополе

Интерфакс - Россия вчера в 11:12
Происшествия

В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Lenta.ru 03:34
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

REGNUM 23 октября в 13:06
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока

Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Общество

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК 02:03
Общество

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана

Российская газета вчера в 06:27
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны защитить офицеров от переработок

Министерство обороны России ввело в армии контроль за распорядком дня офицеров и солдат, сообщают 25 октября «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
REGNUM 01:31
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU 23 октября в 05:04
Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 23 октября в 08:57
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Газета.Ru 02:46
Общество

Мужчины, работающие более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще

По словам Кюнг-Хун Сона (Kyung-Hun Son), ведущего автора этого исследования, длительное рабочее время усиливает развитие алопеции у мужчин, особенно у тех, кто трудится больше 52 часов в неделю.
Неделя Новостей вчера в 02:50
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Шоу-бизнес

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Футбол

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт 23 октября в 16:58
Общество

Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
Lenta.ru 02:21
Происшествия

Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане

Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 11:08
Авто

В России изменят способ расчета транспортного налога

Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может снова изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня вчера в 07:30
Политика

Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»

Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС вчера в 10:30
Происшествия

Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Футбол

Комментатор Орлов объяснил свои слова про Шомуродова

Знаменитый комментатор Геннадий Орлов прокомментировал свои слова о нападающем "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдоре Шомуродове, про которого ранее сказал, что хоть тот и "узбек, но его футбольный интеллект выше российских нападающих".
ProstoProSport 03:20
Политика

Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей

В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ вчера в 20:38
Происшествия

МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

РБК 03:40
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