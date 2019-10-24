Экономика

РБКРБКСаммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБКвчера в 12:54

Подробнее о событии

Организация саммита «Россия-Африка» в Сочи обошлась почти в 4,5 миллиарда рублей

Эхо Москвы06:30

Саммит «Россия - Африка» вошел в тройку самых дорогих событий за 10 лет

Газета.Ruвчера в 13:32

Саммит «Россия – Африка» стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет

Ведомостивчера в 15:26

На саммит «Россия — Африка» потратили более 4 миллиардов рублей

URA.Ruвчера в 14:12

Саммит Россия — Африка стал одним из самых дорогих форумов десятилетия

News.ruвчера в 13:52

На саммит Россия — Африка потратили 4,5 млрд рублей. Он попал в тройку самых дорогих за 10 лет

Юга.ру03:16

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

РБКвчера в 12:54
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Происшествия

Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья

RT на русском 08:12
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие

Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар

Российская газета 08:12
Финансы

Риск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года

Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года.
Газета.Ru 06:34
Армия и оружие

Россия наращивает группировку военной полиции в Сирии

Россия перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чеченской Республики.
Вести.Ru вчера в 23:00
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Общество

В Якутии добыли самый крупный за последние годы алмаз в 230 каратов

Российская газета 06:59
Происшествия

В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Общество

Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш

Lenta.ru 06:17
Политика

Кремль прокомментировал идею отключать связь телефонным террористам

Речь об отключении связи с некоторыми странами для борьбы с телефонным терроризмом не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 08:11
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия вчера в 07:27
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 23 октября в 10:23
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Армия и оружие

Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес

Появились фотографии похудевшей Адель

Похудевшая певица Адель попала в объективы фотоаппаратов на вечеринке, посвященной дню рождению рэпера Дрейка, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 06:14
Общество

Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe

Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Политика

В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 07:02
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
Спорт

Исинбаева раскритиковала блогеров

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
News.ru 04:32
Авто

УАЗ представил «Патриот» для ДПС

Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Автоновости дня вчера в 09:20
Происшествия

В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка

В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Кино

Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии

24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.
РИА Новости 08:23
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Кино

Студия Disney снимет ремейк комедии «Фокус-покус»

Напомним, что киностудия задумалась об еще одном ремейке — Disney хочет экранизировать художественный фильм «Пиноккио».
Moi-portal.ru 05:35
Происшествия

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
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