Экономика

РБКРБКСаммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБКвчера в 12:54

Подробнее о событии

Африка дорого обошлась России

News.ru09:16

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

РБКвчера в 12:54

На саммит Россия — Африка потратили 4,5 млрд рублей. Он попал в тройку самых дорогих за 10 лет

Юга.ру03:16

Саммит «Россия – Африка» стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет

Ведомостивчера в 15:26

На саммит «Россия — Африка» потратили более 4 миллиардов рублей

URA.Ruвчера в 14:12

Саммит «Россия - Африка» вошел в тройку самых дорогих событий за 10 лет

Газета.Ruвчера в 13:32

Организация саммита «Россия-Африка» в Сочи обошлась почти в 4,5 миллиарда рублей

Эхо Москвы06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

США ужесточат авиасообщение с Кубой

Ранее в октябре сообщалось, что министерство торговли США ужесточит правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, среди которых лизинг авиационной техники и поставки телекоммуникационного оборудования.
Известия 18:43
Здоровье

Минздрав назвал зарплату медиков в Иркутской области

Для начала - средние цифры зарплат, которые озвучил Минздрав Иркутской области.
КП - Иркутск 23 октября в 00:39
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Происшествия

В Забайкалье военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев

Байкал24 08:51
Хоккей

Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»

Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.
Sports.ru 12:41
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 17:30
Футбол

Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.
Спорт-Экспресс 17:21
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Шоу-бизнес

Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной

Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей гражданской жены, которая на 18 лет его младше.
Телепрограмма 05:27
Общество

«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами

Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Общество

Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии

Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
Lenta.ru 13:57
Транспорт

В Москве Каховская линия метро закрылась на реконструкцию

РБК 17:57
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Армия и оружие

На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости 22 октября в 18:18
Экономика

Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
РБК 18:53
Культура

Ксения Собчак, Екатерина Варнава и Анна Чиповская на открытии театра Crave

Люди говорят: В Москве прошло открытие театра нового формата Crave.
Peopletalk 18:01
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Политика

На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО

По словам Загороднюка, НАТО и Украина сведут все существующие форматы сотрудничества в одну программу, так как Североатлантический альянс ввел новый подход "одна страна — один план".
РИА Новости 14:39
Политика

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Происшествия

В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе

RT на русском 15:21
Шоу-бизнес

Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах

Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда 14:00
Происшествия

В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

РИА Новости 11:11
Экономика

Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 16:00
Космос

Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран

По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
ТАСС вчера в 13:48
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное