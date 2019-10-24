Экономика

РБКРБКСаммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

РБК12:54

Саммит «Россия - Африка» вошел в тройку самых дорогих событий за 10 лет

Газета.Ru13:32

Двухдневный саммит Россия – Африка в Сочи обошелся бюджету более чем в 4,5 миллиарда рублей

Эхо Москвы14:30

На саммит «Россия — Африка» потратили более 4 миллиардов рублей

URA.Ru14:12

Саммит «Россия — Африка» стал одним из самых дорогих форумов десятилетия

News.ru13:52

Форум «Россия-Африка» обошелся казне РФ дороже Санкт-Петербургского экономического

Суть событий14:45
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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Известия вчера в 20:50
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
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Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд

Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.
ПРАЙМ 11:41
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Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
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Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
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Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
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Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Автоспорт

Renault не станет обжаловать дисквалификацию

Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
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Россия отправит в Сирию «подкрепление»

Газета.Ru 08:48
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Дзюба вошёл в тройку лучших футболистов Европы по системе «гол+пас»

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Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla

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Политика

Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
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Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Армия и оружие

SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада

Associeted Press со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что ведомство подтвердило столкновения с курдами в районе Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
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Песков: договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев

Договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 14:34
Общество

Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными

Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
РИА Новости 10:55
Футбол

ЦСКА — Ференцварош 0:1

Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
РИА Новости 14:47
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Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке

Американский телеканал CNN охарактеризовал США в качестве "крупнейшего геополитического неудачника" в ходе урегулирования конфликта в Сирии.
Российская газета вчера в 09:17
Футбол

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 14:48
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной

Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
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Утренний кофе может привести к инсульту

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Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Журналисты называют причиной наличие у РФ стратегических ядерных сил.
Военное дело 01:05
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В Пензе открыли медицинский модуль Центра крови

Отвечает всем требованиям российского уровня. 24 октября в Пензе открыли медицинский модуль Центра крови.
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В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

РИА Новости 14:28
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Беседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа

Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов.
РБК 14:02
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Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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