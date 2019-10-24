Экономика
Piter.tvСаммит «Россия — Африка» вошел в число самых дорогих форумов за 10 лет
За последние 10 лет только два мероприятия были значительно дороже. Это 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также саммит АТЭС во Владивостоке. Эти два мероприятия обошлись бюджету в 4.85 млрд рублей и 4.17 млрд рублей соответственно.
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с чего всё началось
Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.РБКвчера в 12:54
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Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок
Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Армия и оружие
В России признали преимущество УССР перед РСФСР в военной сфере
После прекращения существования СССР бывшей УССР (современной Украине) досталось более передовое вооружение, чем РСФСР (России), сообщил ТАСС бывший глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала армии Николай Макаров.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
Армия и оружие
Вучич: Сербия хотела бы позволить себе закупить С-400
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия хотела бы иметь российские зенитные ракетные комплексы С-400 в составе своих вооружённых сил, но пока не может себе это позволить.
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Технологии
Магнитная буря обрушилась на Землю
Южноуральцы могут ощущать на себе воздействие слабой геомагнитной бури уровня G1 в пятницу, 25 октября – магнитосфера земли, по данным лаборатории астрономии Солнца ФИАН, возмущенная, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Футбол
Рубин — Урал 0:0
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Гаджеты
Apple сократит производство смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max
Число выпуска смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет сокращено на 2 миллиона устройств.
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о запасах газа в хранилищах Украины
В компании «Нафтогаз Украины» заявили, что запасы газа в украинских хранилищах достигли максимального за 10 лет объёма.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача Q.U.B.E. 2 и Layers of Fear
В Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача игр: в этот раз геймеры могут бесплатно получить в магазине Q.U.B.E. 2 и Layers of Fear.
Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
Шоу-бизнес
Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении
Сообщается, что смертельно больной актрисе Анастасии Заворотнюк оказали непосильную помочь в моральном плане.
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Футбол
Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.