Экономика

Piter.tvPiter.tvСаммит «Россия — Африка» вошел в число самых дорогих форумов за 10 лет

За последние 10 лет только два мероприятия были значительно дороже. Это 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также саммит АТЭС во Владивостоке. Эти два мероприятия обошлись бюджету в 4.85 млрд рублей и 4.17 млрд рублей соответственно.
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с чего всё началось

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБКвчера в 12:54

Подробнее о событии

Африка дорого обошлась России

News.ru09:16

На саммит «Россия — Африка» потратили более 4 миллиардов рублей

URA.Ruвчера в 14:12

Саммит «Россия – Африка» стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет

Ведомостивчера в 15:26

Саммит «Россия — Африка» вытянул из бюджета в два раза больше денег, чем ПМЭФ, и стал самым дорогим мероприятием за 10 лет

Фонтанка.Рувчера в 15:25

Организация саммита «Россия-Африка» в Сочи обошлась почти в 4,5 миллиарда рублей

Эхо Москвы06:30

Саммит «Россия - Африка» вошел в тройку самых дорогих событий за 10 лет

Газета.Ruвчера в 13:32

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

РБКвчера в 12:54
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Хоккей

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
News.ru 12:05
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок

Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Военное дело 06:33
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Армия и оружие

В России признали преимущество УССР перед РСФСР в военной сфере

После прекращения существования СССР бывшей УССР (современной Украине) досталось более передовое вооружение, чем РСФСР (России), сообщил ТАСС бывший глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала армии Николай Макаров.
Lenta.ru 10:01
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва 05:01
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Происшествия

В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Армия и оружие

Вучич: Сербия хотела бы позволить себе закупить С-400

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия хотела бы иметь российские зенитные ракетные комплексы С-400 в составе своих вооружённых сил, но пока не может себе это позволить.
RT на русском 10:05
Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Технологии

Магнитная буря обрушилась на Землю

Южноуральцы могут ощущать на себе воздействие слабой геомагнитной бури уровня G1 в пятницу, 25 октября – магнитосфера земли, по данным лаборатории астрономии Солнца ФИАН, возмущенная, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 01:05
Футбол

Рубин — Урал 0:0

Спорт-Экспресс 14:24
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Гаджеты

Apple сократит производство смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Число выпуска смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет сокращено на 2 миллиона устройств.
RuNews24.ru 13:17
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали о запасах газа в хранилищах Украины

В компании «Нафтогаз Украины» заявили, что запасы газа в украинских хранилищах достигли максимального за 10 лет объёма.
RT на русском 12:47
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача Q.U.B.E. 2 и Layers of Fear

В Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача игр: в этот раз геймеры могут бесплатно получить в магазине Q.U.B.E. 2 и Layers of Fear.
Gmbox.ru вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной

У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении

Сообщается, что смертельно больной актрисе Анастасии Заворотнюк оказали непосильную помочь в моральном плане.
Российский Диалог 11:38
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru 23 октября в 23:33
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Футбол

Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Pravda.Ru 05:57
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
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