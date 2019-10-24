Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.

с чего всё началось

За последние 10 лет только два мероприятия были значительно дороже. Это 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также саммит АТЭС во Владивостоке. Эти два мероприятия обошлись бюджету в 4.85 млрд рублей и 4.17 млрд рублей соответственно.

Саммит «Россия — Африка» вошел в число самых дорогих форумов за 10 лет

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