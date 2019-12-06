Политика

РБКРБКМеркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России проведет двусторонние переговоры с Меркель и с Зеленским, а также со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Саммит стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) пройдет в Париже 9 декабря.
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Источник: саммит «нормандской четверки» начнется с параллельных двусторонних встреч

ТАСС12:34

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

РБК08:06

Меркель проведет двустороннюю встречу с Путиным в Париже

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