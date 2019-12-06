Политика
РБКМеркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России проведет двусторонние переговоры с Меркель и с Зеленским, а также со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Саммит стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) пройдет в Париже 9 декабря.
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Экономика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов
Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Фигурное катание
Кихира завалила короткую программу на финале Гран-при
Японская фигуристка Рика Кихира с ошибками представила свою короткую программу на финале серии Гран-при по фигурному катанию.
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Общество
Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию
В ходе предварительного расследования под названием "Нови" правоохранители обнаружили, что Боширов и Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
Стала известна реакция Медведева на ролики Навального
Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Армия и оружие
Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе
Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Спорт
Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА
Юрий Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Происшествия
Москвичку задержали по подозрению в избиении двухлетней дочери
На северо-западе столицы задержана подозреваемая в неоднократном избиении малолетней дочери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе
Политика
Медведев оправдался за пенсионную реформу в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение Анастасии Заворотнюк
Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение своей супруги Анастасии Заворотнюк.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж
Весной этого года солист группы "Иванушки-International" 49-летний Андрей Григорьев-Апполонов расстался со своей женой Машей с которой прожил 17 лет.
Политика
Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма
В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.