Уровень воды поздно вечером во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см. В результате наводнения погибли два человека.

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Происшествия Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Футбол Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.

ЖКХ Медведев поручил разобраться с мусорной проблемой в Бийске Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение по решению проблем с «мусорным коллапсом» в Бийске в Алтайском крае.

Общество Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Гаджеты Realme разрабатывает конкурента смартфону Redmi Note 8 Новинка по сути станет улучшенным вариантом Realme 5 и будет называться Realme 5s.

Кино Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей» В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.

Энергетика МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7% Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.

Технологии К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.

Происшествия На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.

Политика В Крым прибыла делегация иностранных журналистов Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Политика МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.

Политика В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.

Авто BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.