Происшествия
Вести.RuСамого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
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«Саракташское чудо» и «дьявол, который лжет». О семье, увлечениях и уголовных делах Николая Стремского
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