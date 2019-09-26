Происшествия

Вести.RuВести.RuСамого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
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