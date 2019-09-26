Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Политика Помпео: США помогут Зеленскому в борьбе с коррупцией Власти Соединённых Штатов намерены оказывать необходимую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.

Политика В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Армия и оружие В России рассказали о создании истребителя шестого поколения Генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов заявил, что в России идет работа над шестым поколением истребителей.

Общество Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Культура Памятник Льву Толстому открыли в МГИМО На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.

Хоккей «Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.

Шоу-бизнес Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.

Общество Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.

Политика Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.

Футбол Тошич скучает по зарплате в России "Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".

Футбол «Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.

Здоровье Чем могут быть вредны помидоры, рассказали врачи Врачи рассказали, что помидоры могут быть вредны для здоровья человека.

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

Футбол Степаненко может сменить «Шахтер» на «Кристал Пэлас» Лондонцы дважды хотели приобрести Степаненко, но в первый раз клубам не хватило времени, а во второй Кристал Пэлас не устроила цена за футболиста.

Наука В чайных пакетиках нашли миллиарды частиц пластика Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.

Шоу-бизнес Похудевшая на 45 кило Джессика Симпсон показала фигуру Певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов. Об этом знаменитость рассказала в твиттере.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.