Космос
Газета.RuСамого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить Федора Юрчихина, который являлся самым опытным из нынешних космонавтов. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на командира отряда космонавтов Олега Кононенко.
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с чего всё началось
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина. Данную информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.РИА Новостивчера в 20:33
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