Космос

Газета.RuГазета.RuСамого опытного космонавта РФ отстранили от работы

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить Федора Юрчихина, который являлся самым опытным из нынешних космонавтов. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на командира отряда космонавтов Олега Кононенко.
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с чего всё началось

Самого опытного космонавта списали по здоровью

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина. Данную информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.
РИА Новостивчера в 20:33

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Самого опытного космонавта списали по здоровью

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Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы

Газета.Ruвчера в 20:55

Самого опытного российского космонавта отстранили от работы

Lenta.ruвчера в 22:52

Самый опытный космонавт Федор Юрчихин исключен из отряда по здоровью

Коммерсантъ00:59
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
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