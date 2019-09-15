Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина. Данную информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.

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Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить Федора Юрчихина, который являлся самым опытным из нынешних космонавтов. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на командира отряда космонавтов Олега Кононенко.

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