Общество
РИА НовостиСамого опытного космонавта списали по здоровью
Дозвониться до самого Юрчихина не удалось. Отвечая на вопрос, сможет ли Юрчихин устранить замечания, командир отряда ответил, что решение комиссии окончательное. Данное решение должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для чего потребуется сбор межведомственной комиссии.
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с чего всё началось
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина. Данную информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.РИА Новостивчера в 20:33
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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