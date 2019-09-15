Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — Федора Юрчихина. Эту информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.

с чего всё началось

Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина. Такое решение было принято на заседании в Центре подготовки космонавтов, передает «РИА Новости». Информацию агентству подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Политика Иран ответил на обвинения в причастности к атаке на саудовские НПЗ Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Тегеран причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии.

Происшествия Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.

Общество В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов» В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.

Происшествия Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Наука ИИ пройдет тест для выпускников школ США Сотрудники Института искусственного интеллекта Аллена рассказали, что разработанный ими искусственный интеллект может справиться с тестами, предназначенными для выпускников школ США.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Авто Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.

Общество На Москву идет «барическая пила» Синоптики предупредили жителей Москвы о грядущих резких колебаниях атмосферного давления, передает РИА "Новости".

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Экономика Греция начнет давать гражданство за инвестиции Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость, об этом сообщили греческие СМИ.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале» На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.

Политика Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.

Происшествия Художник-постановщик «Убойной силы» погиб в ДТП под Петербургом По данным телеканала, в столкновении погиб художник-постановщик Валерий Боковенко, который работал над сериалами "Убойная сила", "Морские дьяволы" и "Груз".