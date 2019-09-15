Общество

РБКРБКСамого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина. Такое решение было принято на заседании в Центре подготовки космонавтов, передает «РИА Новости». Информацию агентству подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось

Самого опытного российского космонавта решили исключить из отряда

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — Федора Юрчихина. Эту информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.
РИА Новостивчера в 20:33

Подробнее о событии

Самого опытного российского космонавта решили исключить из отряда

РИА Новостивчера в 20:33

В Центре подготовки сообщили о судьбе отстраненного космонавта Юрчихина

РБК03:15

Самый опытный космонавт Федор Юрчихин исключен из отряда по здоровью

Коммерсантъ00:59

Медкомиссия списала по здоровью самого опытного космонавта

RT на русском01:37

Самый опытный российский космонавт Федор Юрчихин больше не полетит на МКС

Эхо Москвы03:00

Самого опытного российского космонавта отстранили от работы

Lenta.ruвчера в 22:52

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

Известия04:18
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:33, Вашингтон
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

Известия 03:39
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Политика

Иран ответил на обвинения в причастности к атаке на саудовские НПЗ

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Тегеран причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии.
RT на русском 03:59
Транспорт

В правительстве РФ утвердили список платных участков ЦКАД

Правительство РФ утвердило список платных участков ЦКАД.
RuNews24.ru 13 сентября в 13:56
Происшествия

Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой

Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.
Известия 04:04
Общество

В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.
ТАСС вчера в 22:34
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия

На дереве в Крыму обнаружили бомбу

Российская газета 04:25
Футбол

Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины

Sportbox.RU вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак

Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Наука

ИИ пройдет тест для выпускников школ США

Сотрудники Института искусственного интеллекта Аллена рассказали, что разработанный ими искусственный интеллект может справиться с тестами, предназначенными для выпускников школ США.
Goroday.ru 03:47
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Авто

Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России

Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Общество

На Москву идет «барическая пила»

Синоптики предупредили жителей Москвы о грядущих резких колебаниях атмосферного давления, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Экономика

Греция начнет давать гражданство за инвестиции

Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость, об этом сообщили греческие СМИ.
Коммерсантъ 13 сентября в 08:28
Футбол

Шевченко отказался обсуждать свой переход в «Челси»

Bookmaker-ratings.ru 04:14
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»

На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Политика

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

РБК 02:04
Политика

На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

RT на русском вчера в 03:54
Происшествия

В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту

REGNUM 02:15
Политика

Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе

Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк

Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.
Известия вчера в 21:40
Происшествия

Художник-постановщик «Убойной силы» погиб в ДТП под Петербургом

По данным телеканала, в столкновении погиб художник-постановщик Валерий Боковенко, который работал над сериалами "Убойная сила", "Морские дьяволы" и "Груз".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Общество

Сноуден рассказал о жизни в Москве

РИА Новости 02:33
Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Николаевич Юрчихин
Российский космонавт
Российский космонавт. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное