Общество
РБКСамого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина. Такое решение было принято на заседании в Центре подготовки космонавтов, передает «РИА Новости». Информацию агентству подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
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Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — Федора Юрчихина. Эту информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.РИА Новостивчера в 20:33
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