Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — Федора Юрчихина. Эту информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.

с чего всё началось

Комиссия делает заключение о том, может ли космонавт продолжать тренировки и, соответственно, готовиться к космическому полету по состоянию здоровья. Такое заключение отрицательное: по состоянию здоровья он не может выполнять тренировки и готовиться к космическому полету.

Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина. Такое решение было принято на заседании в Центре подготовки космонавтов, передает «РИА Новости». Информацию агентству подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

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