Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — Федора Юрчихина. Эту информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.

с чего всё началось

Дозвониться до самого Юрчихина не удалось. Отвечая на вопрос, сможет ли Юрчихин устранить замечания, командир отряда ответил, что решение комиссии окончательное. Оно должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для чего потребуется сбор межведомственной комиссии.

Самого опытного российского космонавта решили исключить из отряда

Политика Киев намерен соединить Балтийское и Черное моря водным путем Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, — заявил премьер-министр Украины.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Единоборства Экс-чемпион UFC Вудли захотел провести бой с Нурмагомедовым Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли захотел провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Энергетика Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов В Саудовской Аравии приостановили добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки (примерно 50 процентов), сообщает агентство SAP.

Наука Человеческие тела двигаются после смерти После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Недвижимость Москвичи начали селиться в микроквартиры Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.

Космос Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.

Футбол «Спартак» проиграл «Уралу» в матче РПЛ Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия Рабочий погиб при строительстве подхода к Крымскому мосту В ходе строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Керчи погиб рабочий.

Политика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов» В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".

Наука Обнаружен новый «гормон стресса» Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.