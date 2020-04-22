Коронавирус
ФедералПрессСамоизолированным россиянам предоставили бесплатный интернет
Специалист выразил надежду, что и другие небольшие интернет-провайдеры подключатся к этой инициативе, передает «Парламентская газета». Как сообщал «ФедералПресс» ранее, платежи самоизолированных россиян за коммунальные услуги вырастут на 30 %.
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Пять операторов связи предоставили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам
Коммерсантъвчера в 14:52
Операторы связи до 1 июля сохранят доступ в интернет тем, кто его не оплатил
Российская газетавчера в 14:14
Соцсети, магазины, банки: в РФ заработал бесплатный доступ к важным интернет-ресурсам
ТК Звездавчера в 13:10
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