Экономика
КомпанияСамоизоляция не привела к росту долгов россиян по кредитам
В апреле в условиях режима самоизоляции объем кредитов, по которым россияне впервые просрочили платеж, увеличился в зависимости от вида займа на 10-17% относительно мартовских показателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет бюро кредитных историй «Эквифакс».
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с чего всё началось
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10–17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).РБКвчера в 17:00
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Наша версия 02:20
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NewInform 13 мая в 10:40
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Известия вчера в 17:32
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Наиболее востребованным в 1-й четверти 2020 года смартфоном с Андроидом назван Samsung Galaxy A51.
Goroday.ru вчера в 22:06
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В России за сутки выявили 10 598 новых случаев коронавируса
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Rambler News Service 03:40
Гаджеты
Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10
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ИА Красная Весна вчера в 06:08
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RT на русском 12 мая в 12:53
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В Сети появились фотографии, датированные началом мая: на них запечатлен седан Aurus, разъезжающий по дорогам Европы.
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Коммерсантъ вчера в 08:29
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Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
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Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
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REGNUM 04:56
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Генсек ОДКБ предложил даты для парада Победы
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Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27