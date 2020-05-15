В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10–17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).

с чего всё началось

В апреле в условиях режима самоизоляции объем кредитов, по которым россияне впервые просрочили платеж, увеличился в зависимости от вида займа на 10-17% относительно мартовских показателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет бюро кредитных историй «Эквифакс».

Самоизоляция не привела к росту долгов россиян по кредитам

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