Экономика

КомпанияКомпанияСамоизоляция не привела к росту долгов россиян по кредитам

В апреле в условиях режима самоизоляции объем кредитов, по которым россияне впервые просрочили платеж, увеличился в зависимости от вида займа на 10-17% относительно мартовских показателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет бюро кредитных историй «Эквифакс».
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с чего всё началось

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10–17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБКвчера в 17:00

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Самоизоляция не привела к росту долгов россиян по кредитам

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Эксперты предупредили о росте «плохих» долгов россиян ближе к осени

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Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

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В апреле россияне избежали резкого роста долгов по кредитам

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Проблемы с обслуживанием кредитов у россиян могут начаться уже летом

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Лавров: РФ не намерена скрывать данные о смертности от коронавируса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 05:35
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Биатлон

У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах

Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Происшествия

В Удмуртии на карантин из-за коронавируса закрыли роддом

Младенец остается в Воткинске, здоров и не нуждается в лечении. Воткинский роддом закрыт на карантин.
REGNUM 05:15
Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
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Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

REGNUM 02:01
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Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Во Владимирской области выявлено 72 новых случая коронавируса

13 мая во Владимирской области лабораторно подтвердились ещё 72 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Владимир 13 мая в 04:09
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе

Наша версия 02:20
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Авто

Внедорожник Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

Внедорожник Chevrolet Niva официально переименован в Lada.
За рулем Кубань вчера в 14:30
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Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform 13 мая в 10:40
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Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Политика

Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в конституции

Украина не будет закреплять особый статус Донбасса в конституции, заявили 14 мая в офисе украинского президента.
Известия вчера в 17:32
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Здоровье

Свердловские власти пообещали учесть позицию Роспотребнадзора, просившего не снимать ограничения

Власти Свердловской области будут учитывать позицию регионального управления Роспотребнадзора, которое рекомендовало не снимать ограничения по коронавирусу.
Политсовет 05:40
Гаджеты

Названы самые популярные Android-смартфоны начала 2020 года

Наиболее востребованным в 1-й четверти 2020 года смартфоном с Андроидом назван Samsung Galaxy A51.
Goroday.ru вчера в 22:06
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Общество

В России за сутки выявили 10 598 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 10 598 – до 262 843, 42,5% новых случаев – пациенты с бессимптомным течением болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
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Гаджеты

Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10

Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
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Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском 12 мая в 12:53
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Авто

В Европе заметили седан Aurus на бельгийских номерах

В Сети появились фотографии, датированные началом мая: на них запечатлен седан Aurus, разъезжающий по дорогам Европы.
Motor вчера в 03:55
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
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Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
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Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Газета.Ru вчера в 21:17
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Футбол

Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия

Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.
Pravda.Ru 03:27
Технологии

Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата

14 мая Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку, которую компания подала еще в ноябре прошлого года.
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
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Политика

Генсек ОДКБ предложил даты для парада Победы

Московский Комсомолец 03:24
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Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
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