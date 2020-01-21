Экономика
Соловей.ИнфоСамой выгодной инвестицией 2019 года стал биткоин
По итогам 2019 года самой выгодной инвестицией стал биткоин. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование компании FinExpertiza. Аналитики уверяют в том, что при вложении в биткоин 300 тысяч рублей за год можно было заработать до 237 тысяч рублей чистой прибыли.
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Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Виталий Мутко не вошел в состав нового российского правительства
Помимо Мутко, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Политика
Перебрался в Кремль: Мединский станет помощником Путина по культуре
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Общество
Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Общество
В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании
Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Футбол
Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам
Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.
Гаджеты
Потребители переходят на беспроводные гаджеты
В 2019 году на смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки пришлось 10% рынка в штучном и 34% в денежном выражении (170 млрд руб.), а их продажи выросли на 30%, подсчитали в группе «М.Видео—Эльдорадо».
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Шоу-бизнес
Толкалина появилась на пляже Ялты в бикини и пуховике
Любовь заметила, что в это время года солнца на юге тоже нет, и решила зажечь его сама. Толкалина любит общаться со своими подписчиками.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала очаровательные фото трехлетнего сына
Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак растит сына Платона от популярного актера и режиссера Максима Виторгана.
Политика
Владимир Путин прибыл на совещание в Липецкую область
Президент России Владимир Путин 22 января прибыл в Липецкую область, сообщил ТАСС.
Кино
Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля
Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
Общество
Более половины россиян гарантией успеха назвали связи и везение
Более половины жителей России — 52% — считают, что к успеху приводит не упорный труд, а везение и наличие связей.
Экономика
Торговые сети резко подняли спрос на склады в Петербурге
По словам гендиректора Colliers International в Санкт-Петербурге Андрея Косарева, на росте объема сделок заметно сказалось развитие некоторых торговых сетей, компаний-дистрибьюторов и онлайн-ретейла.