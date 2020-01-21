По итогам 2019 года самой выгодной инвестицией стал биткоин. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование компании FinExpertiza. Аналитики уверяют в том, что при вложении в биткоин 300 тысяч рублей за год можно было заработать до 237 тысяч рублей чистой прибыли.

Самой выгодной инвестицией 2019 года стал биткоин

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