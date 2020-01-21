Экономика
Соловей.ИнфоСамой выгодной инвестицией 2019 года стал биткоин
По итогам 2019 года самой выгодной инвестицией стал биткоин. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование компании FinExpertiza. Аналитики уверяют в том, что при вложении в биткоин 300 тысяч рублей за год можно было заработать до 237 тысяч рублей чистой прибыли.
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Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Общество
Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани
Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Кино
На Берлинале покажут фильм, над которым Олег Сенцов работал в российской тюрьме
Кинокартина «Номера», над которой украинский режиссер Олег Сенцов работал, находясь в заключении в России, будет представлена на 70-ом фестивале Берлинале в Берлине.
Происшествия
В Подмосковье супруги умерли после ремонта в квартире
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, муж и жена делали ремонт в своей квартире в Коломне самостоятельно.
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Армия и оружие
Эксперты объяснили, чем обернется новое громкое убийство на Донбассе
На Донбассе намечается очередная эскалация конфликта.
Наука
Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака
Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
Происшествия
Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне
Политика
Госсекретарь США посетит Минск 1 февраля
"Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля", - сообщил заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
Футбол
РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
Политика
Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн
Экономика
Голикова анонсировала рост затрат на маткапитал к 2022–2023 годам
Расходы бюджета на материнский капитал увеличатся в 2022–2023 годах и стабилизируются на уровне 250–290 млрд рублей в год.
Здоровье
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Политика
Состав нового правительства России объявлен
Состав кабинета министров: Руководители МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, Минэнерго Александр Новак, Минпромторга Денис Мантуров, Минтранспорта Евгений Дитрих, МВД Владимир Колокольцев, Минсельхоза Дмитрий Патрушев, МЧС Евгений Зиничев, МинАрктики Александр Козлов, Минстроя Владимир Якушев, Минресурсов Дмитрий Кобылкин сохранили свои должности в новом составе правительства.
Политика
Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Армия и оружие
Шойгу принял помещение нижней части Главного храма ВС РФ
Строители Главного храма ВС РФ сдали министру обороны РФ помещение так называемого нижнего храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
Общество
Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии
Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Экономика
Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана
Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik.
Футбол
«Бавария» объявила об аренде защитника «Реала» Одриосолы
Защитник «Реала» Альваро Одриосола перешёл в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили журналистам судом
Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.