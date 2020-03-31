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КМВ НовостиКМВ НовостиОксана Самойлова разводится с Джиганом

Известный российский исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова расстаются после 10 лет совместной жизни.
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Подробнее о событии

Почему в ближайшее время Оксана Самойлова и Джиган не смогут развестись

Woman.ru12:51

Яна Рудковская прокомментировала новости о разводе Оксаны Самойловой и Джигана

Вокруг ТВ12:05

Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»

StarHit.ru07:45

Самойлова разводится с Джиганом

Газета.Ru07:59

«10 лет семейной жизни были адом»: Оксана Самойлова разводится с Джиганом

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Джиган поплатился за свои измены - Оксана Самойлова официально заявила о намерении развестись

Paparazzi.ru09:03

Самойлова решила подать на развод с Джиганом в то время, как в России временно их запретили

WMJ.ru08:46
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украинский и российский рэп-исполнитель.
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