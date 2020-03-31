Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом. Совместную жизнь с рэпером она назвала адом.

Общество Госдума упростила правила техосмотра автомобилей Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет.

Транспорт В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.

Политика Россия отправит США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 30 марта, во время телефонного разговора Владимир Путин предложил Дональду Трампу гуманитарную помощь из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Общество Госдума ужесточила наказание за незаконную охранную деятельность Москва, 31 марта 2020, 10:42 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за охранную деятельность без спецразрешения, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Общество В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.

Энергетика Российская нефть не торопится в Белоруссию По данным «Транснефти», в марте 2020 года из России на Мозырьский НПЗ по системе нефтепроводов было поставлено 32 тыс. тонн нефти, на Новополоцкий НПЗ — 246 тыс. тонн.

Общество Режим самоизоляции ввели в Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.

Политика Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.

Политика Российских призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая В России призывники отправятся на место службы не ранее 20 мая в связи с угрозой распространения коронавируса, передает газета Вооруженных сил «Красная звезда».

Общество Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.