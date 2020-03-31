Шоу-бизнес
Газета.RuСамойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом. Совместную жизнь с рэпером она назвала адом.
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Общество
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
Шоу-бизнес
Глюкоза продемонстрировала свою идеальную фигуру в нижнем белье
Певица Глюкоза рассказала в Instagram о своём любимом элементе одежды.
Политика
Аваков заявил, что карантин на Украине может продлиться до конца мая
Киев, 31 марта 2020, 22:44 — REGNUM На территории Украины срок карантина из-за COVID-19 может быть продлён до конца мая, заявил 31 марта глава МВД страны Арсен Аваков изданию «Украинская правда».
Политика
Россия отправит США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 30 марта, во время телефонного разговора Владимир Путин предложил Дональду Трампу гуманитарную помощь из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Общество
Госдума ужесточила наказание за незаконную охранную деятельность
Москва, 31 марта 2020, 10:42 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за охранную деятельность без спецразрешения, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Общество
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.
Энергетика
Российская нефть не торопится в Белоруссию
По данным «Транснефти», в марте 2020 года из России на Мозырьский НПЗ по системе нефтепроводов было поставлено 32 тыс. тонн нефти, на Новополоцкий НПЗ — 246 тыс. тонн.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, за что в неё влюбился Гарик Харламов
Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
Общество
В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля
По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
Футбол
«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы
Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
Футбол
В Сети появились фотографии новой формы сборной России
В Сети появились фотографии новой формы сборной России, предназначенной на следующий сезон.
Шоу-бизнес
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игры
Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Здоровье
На Украине зафиксировали почти 100 случаев заражения коронавирусом за сутки
На Украине зафиксировали почти 100 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
Экономика
Мишустин объяснил налог на проценты и меры по поддержке бизнеса
Для поддержки бизнеса предусмотрен целый пакет мер: полугодовая отсрочка по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса.
Политика
Российских призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая
В России призывники отправятся на место службы не ранее 20 мая в связи с угрозой распространения коронавируса, передает газета Вооруженных сил «Красная звезда».
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Общество
США обошли Китай по числу смертей от коронавируса
США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке Китай.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Происшествия
СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины в Северо-Западном федеральном округе, которые контактировали с заражёнными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Происшествия
В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом
В Пензе умер 75-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дину Черемушкину.