Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСамойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом. Совместную жизнь с рэпером она назвала адом.
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Подробнее о событии

Почему в ближайшее время Оксана Самойлова и Джиган не смогут развестись

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Самойлова решила подать на развод с Джиганом в то время, как в России временно их запретили

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«10 лет семейной жизни были адом»: Оксана Самойлова разводится с Джиганом

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Джиган поплатился за свои измены - Оксана Самойлова официально заявила о намерении развестись

Paparazzi.ru09:03
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 16:12, Ашберн

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Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 30 марта, во время телефонного разговора Владимир Путин предложил Дональду Трампу гуманитарную помощь из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
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ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
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В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.
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По данным «Транснефти», в марте 2020 года из России на Мозырьский НПЗ по системе нефтепроводов было поставлено 32 тыс. тонн нефти, на Новополоцкий НПЗ — 246 тыс. тонн.
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Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
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Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
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По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
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В Сети появились фотографии новой формы сборной России

В Сети появились фотографии новой формы сборной России, предназначенной на следующий сезон.
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На Украине погиб крупный бизнесмен Федор Шпиг

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Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
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Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

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Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

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Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
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На Украине зафиксировали почти 100 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
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Российских призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая

В России призывники отправятся на место службы не ранее 20 мая в связи с угрозой распространения коронавируса, передает газета Вооруженных сил «Красная звезда».
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Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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США обошли Китай по числу смертей от коронавируса

США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке Китай.
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Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
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СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины в Северо-Западном федеральном округе, которые контактировали с заражёнными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
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В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом

В Пензе умер 75-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дину Черемушкину.
Газета.Ru 05:38
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Джиган
Украинский исполнитель
украинский и российский рэп-исполнитель.
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