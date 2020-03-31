Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСамойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом. Совместную жизнь с рэпером она назвала адом.
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Джиган
Украинский исполнитель
украинский и российский рэп-исполнитель.
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