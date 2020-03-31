Шоу-бизнес
Газета.RuСамойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом. Совместную жизнь с рэпером она назвала адом.
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Комментарии
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
Власти ввели режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области.
Политика
Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Общество
Сибирские регионы перешли на режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Новосибирской области вступает в силу 31 марта в 16.00 по московскому времени.
Общество
Совфед одобрил закон, вводящий штрафы за нарушение карантина
Совет Федерации РФ одобрил закон, вводящий систему штрафов за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Армия и оружие
До удара по боевикам в Идлибе осталось менее 24 часов
В течение ближайших 24 часов Россия и Сирия возобновят наступательную операцию в сирийской провинции Идлиб, поскольку Турция и боевики отказались от выполнения российского ультиматума и нарушили договоренности, заключенные между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом РФ Владимиром Путиным, пишет avia.pro.
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото
Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото – чета вышла на прогулку по парку.
Происшествия
В Москве задержали лжесотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»
Полиция Москвы задержала водителя автомобиля, который разместил на нем надпись "член отдела по борьбе с коронавирусом", ему грозит административное наказание по семи пунктам КоАП, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на заявление пресс-службы МВД.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Туркмения запретила слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.
Общество
В Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Политика
Шойгу приказал отправлять призывников в войска не ранее 20 мая
Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Экономика
Беглов: ограничения по коронавирусу сказались на экономике Петербурга
Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, уже сказались на экономике Петербурга, однако финансовые и человеческие ресурсы позволят справиться с ситуацией, сообщил губернатор Александр Беглов.
Общество
В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции граждан
Режим обязательной самоизоляции для граждан в Челябинской области ввел губернатор региона Алексей Текслер, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.