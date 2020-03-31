Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом. Совместную жизнь с рэпером она назвала адом.

Общество Власти ввели режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области.

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Армия и оружие До удара по боевикам в Идлибе осталось менее 24 часов В течение ближайших 24 часов Россия и Сирия возобновят наступательную операцию в сирийской провинции Идлиб, поскольку Турция и боевики отказались от выполнения российского ультиматума и нарушили договоренности, заключенные между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом РФ Владимиром Путиным, пишет avia.pro.

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Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

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Экономика Беглов: ограничения по коронавирусу сказались на экономике Петербурга Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, уже сказались на экономике Петербурга, однако финансовые и человеческие ресурсы позволят справиться с ситуацией, сообщил губернатор Александр Беглов.

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