Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСамойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом. Совместную жизнь с рэпером она назвала адом.
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украинский и российский рэп-исполнитель.
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