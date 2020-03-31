Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСамойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом. Совместную жизнь с рэпером она назвала адом.
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«Не хочу, чтобы дети видели этот ад». Джиган и Оксана Самойлова разводятся

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«Пожалуйста, держись»: Бузова и Кожевникова поддержали объявившую о разводе Самойлову

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Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом после восьми лет брака

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StarHit.ru07:45

Джиган поплатился за свои измены - Оксана Самойлова официально заявила о намерении развестись

Paparazzi.ru09:03
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Комментарии

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Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
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Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
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Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город

На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.
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Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
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В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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Новосибирская область ввела режим самоизоляции

Власти Новосибирской области ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.
Газета.Ru 01:55
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США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы

США предлагают создать в Венесуэле временное правительство из членов Национальной ассамблеи с последующим проведением выборов и снятием санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:20
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Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции

Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».
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Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
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Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
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Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
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«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
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Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью

Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
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Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
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Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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Представитель Льва Лещенко запустил флешмоб в поддержку певца

Представитель 78-летнего исполнителя запустил флешмоб в его поддержку.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
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Украинский исполнитель
украинский и российский рэп-исполнитель.
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