Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта. Ожидается, что они прибудут в аэропорт "Шереметьево", терминал F, 8 апреля в 15:25 мск.

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

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