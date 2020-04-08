Коронавирус
ИнтерфаксСамолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта. Ожидается, что они прибудут в аэропорт "Шереметьево", терминал F, 8 апреля в 15:25 мск.
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Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
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В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур.
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Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.