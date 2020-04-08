Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСамолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта. Ожидается, что они прибудут в аэропорт "Шереметьево", терминал F, 8 апреля в 15:25 мск.
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Вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами улетел из США загруженным на 15%

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В 400-местном Boeing из Нью-Йорка вылетело около 70 пассажиров - из Москвы и Подмосковья

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В Шереметьево приземлился рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка

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Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

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Из Нью-Йорка в Москву отправился самолет с россиянами

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ТАССвчера в 23:52

Самолет из Москвы с гражданами США приземлился в Нью-Йорке

РЕН ТВвчера в 21:59
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Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
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ЧП произошло в селе Филинское Вачского района области. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома.
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Мойка78 вчера в 10:12
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

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Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом

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Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018 года.
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В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
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Finanz.ru отмечает, что к активным продажам золота подключились российские госбанки, которые в прошлом году скупали драгметалл и увеличили его запасы в хранилищах в три раза - это следует из отчетности кредитных организаций на сайте ЦБ.
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В Оренбургской области за сутки выявили 19 случаев коронавируса

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Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
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Кремль отреагировал на отправку россиян в неоплачиваемые отпуска

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В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

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«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание

Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
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В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих

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Финансы

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

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Россия отправила свои тест-системы на коронавирус в более чем 30 стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна уже направила свои тест-системы на распознавание коронавирусной инфекции в более чем 30 других государств.
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«Гильерме — не жлоб. Просто Кикнадзе надо опуститься с небес на землю!»

Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат.
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В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур.
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Игры

Dead Cells выходит на Android 3 июня

В мае 2019 года студия Motion Twin и издательство Playdigious выпустили знаменитый рогалик Dead Cells на iOS.
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Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
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