Происшествия

REGNUMREGNUMСамолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск. Об этом сообщил источник в экстренных службах. По данным собеседника ТАСС, самолёт совершил посадку штатном режиме.
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