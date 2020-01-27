Происшествия
REGNUMСамолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск. Об этом сообщил источник в экстренных службах. По данным собеседника ТАСС, самолёт совершил посадку штатном режиме.
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В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
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Роспотребнадзор подготовил пакет мер, который нацелен на недопущение распространения в России нового коронавируса, обнаруженного в Китае, сообщается на сайте ведомства.
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Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия
Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
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Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всей России
Чиновник уверен, что проект поможет России в будущем. Проект программы реновации жилья необходимо расширить на крупные российские города.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.
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Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
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В Китае нашли вероятный источник коронавируса нового типа
Исследование выявило нуклеиновые кислоты коронавируса в 33 из 585 проб, что может свидетельствовать о возможной связи вспышки заболевания с торговлей дикими животными.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Происшествия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Армия и оружие
Минобороны подтвердило «перехват» США российского генерала в Сирии
Министерство обороны подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что войска США "перехватили" российскую колонну в Сирии.
Общество
В 100 городах России обновят общественный транспорт
В министерстве подсчитали, что в 100 крупнейших российских городах, за исключением двух столиц, муниципальным транспортом в среднем пользуются 10 млрд пассажиров в год.
Общество
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Происшествия
На бывшего замглавы Минстроя Фрикеля завели уголовное дело
Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-заместителя министра строительства и ЖКХ Александра Фрикеля.
Политика
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
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Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».