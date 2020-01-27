Происшествия
РИА НовостиСамолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона. На борту находились 262 пассажира и десять членов экипажа. Пострадавших нет, добавил собеседник агентства.
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Происшествия
Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Происшествия
В Москве вновь «заминировали» все станции метро
"Угрозы получили на всех станциях метро, идут проверки", – сказал собеседник агентства.
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Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 39
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Теннис
Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open
Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Футбол
Давай по новой: РПЛ придется повторно избрать президента
Еще в среду наше издание сообщило, что РФС и, в частности, его президент Александр Дюков недовольны тем, каким образом РПЛ провела досрочные выборы, и могут признать их нелегитимными.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
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Мишустин назначил четырех заместителей главы ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в новом клипе появится практически обнаженной
Российская певица шансона Любовь Успенская продолжает удивлять своих поклонников откровенными нарядами.
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Ньюкасл»
По информации Sky Sports, на клуб с Туманного Альбиона претендует наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, сын короля Салмана, в распоряжении которого находится суверенный фонд его страны.
Кино
Марго Робби объяснила, почему в «Хищных птицах» обошлись без участия Джокера
На днях исполнительница титульной партии Марго Робби объяснила, что он попросту помешал бы истории о женской дружбе.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Общество
Пользователи Mail.ru жалуются на сбой в работе почтового сервиса
Пользователи Mail.ru жалуются на сбой в работе почтового сервиса. По предварительной информации, в аккаунт войти невозможно.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Общество
«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Космос
Космонавты испекли печенье на МКС
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Авария произошла накануне в 22:30 на 262 километре трассы М-3 "Украина". Столкнулись Nissan и Ford, за рулем обоих были жители Брянска.