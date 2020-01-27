Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона. На борту находились 262 пассажира и десять членов экипажа. Пострадавших нет, добавил собеседник агентства.

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

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