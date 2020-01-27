Происшествия
Вести.RuСамолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
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Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заразности рака
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о неизлечимой болезни
Актриса Екатерина Волкова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ откровенно рассказала о своей болезни.
Общество
Власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань
В комитете по здравоохранению провинции Хайнань сообщили о первой жертве коронавируса - от пневмонии, вызванной вирусом, скончалась приехавшая на курортный остров из Уханя 80-летняя женщина.
Происшествия
В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике
Общество
В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян
Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.
Футбол
Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»
По информации «Сибирского агентства новостей», 59-летний специалист сам подал в отставку. Газзаев возглавлял «Енисей» с августа 2019 года.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Общество
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке
Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18
Количество жертв в результате землетрясения на востоке Турции выросло до 18. Ранее сообщалось о 14 жертвах трагедии.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Происшествия
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая
Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
Экономика
ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Происшествия
На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая
Сегодня на вокзале в Екатеринбурге был оцеплен поезд из Китая. Пассажиров не пускают по первому пути, а рядом дежурит бригада скорой помощи.
Общество
Лайнер Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Continue the journey with us, signup for updates here: https://t.co/n7t9Os5Q6Y pic.twitter.com/rawf73V6x5— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020 О самолете: Boeing 777X разрабатывают с 2013 года.