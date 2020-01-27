Происшествия

Вести.RuВести.RuСамолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
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Самолет рейса Хабаровск-Москва изменил курс из-за сообщения о бомбе на борту

Интерфакс01:33

Рейс Хабаровск — Москва возвращается после звонка о минировании

РИА Новости01:37

Самолет из Хабаровска готовится к посадке из-за сообщения о минировании

Пятый канал01:22

Рейс Хабаровск - Москва возвращается в аэропорт вылета из-за звонка о бомбе на борту

ТАСС02:00

Прибытие в Хабаровск самолета из-за сообщения о бомбе ожидается через 30 минут

AmurMedia.ru01:49

Борт Хабаровск — Москва возвращается в аэропорт вылета после сигнала тревоги

Эхо Москвы01:33

Лайнер из Хабаровска в Москву развернулся после сообщения о минировании

РБК02:00
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Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Lenta.ru 00:57
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
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С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
REGNUM 02:02
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
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Канадские ученые допустили возможность заразности рака

ToDay News Ufa вчера в 01:04
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Происшествия

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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о неизлечимой болезни

Актриса Екатерина Волкова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ откровенно рассказала о своей болезни.
Вечерняя Москва 25 января в 14:38
Общество

Власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань

В комитете по здравоохранению провинции Хайнань сообщили о первой жертве коронавируса - от пневмонии, вызванной вирусом, скончалась приехавшая на курортный остров из Уханя 80-летняя женщина.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:09
Общество

В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян

Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.
RuNews24.ru 01:48
Футбол

Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»

По информации «Сибирского агентства новостей», 59-летний специалист сам подал в отставку. Газзаев возглавлял «Енисей» с августа 2019 года.
Бомбардир.ру 01:43
Хоккей

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Российская газета 01:50
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Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости вчера в 03:23
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке

Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
Вестник 01:15
Происшествия

ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 04:05
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18

Количество жертв в результате землетрясения на востоке Турции выросло до 18. Ранее сообщалось о 14 жертвах трагедии.
Российская газета 24 января в 21:52
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ вчера в 04:01
Авто

Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento

Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
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75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Происшествия

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
РИА Новости 00:55
Политика

Трамп: демократы сами считают импичмент обманом

Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Московский Комсомолец 25 января в 15:11
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
ТАСС вчера в 19:27
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Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
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ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая

Сегодня на вокзале в Екатеринбурге был оцеплен поезд из Китая. Пассажиров не пускают по первому пути, а рядом дежурит бригада скорой помощи.
Твой Континент вчера в 05:44
Общество

Лайнер Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Continue the journey with us, signup for updates here: https://t.co/n7t9Os5Q6Y pic.twitter.com/rawf73V6x5— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020 О самолете: Boeing 777X разрабатывают с 2013 года.
Snob.ru вчера в 03:26
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