Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск. На борту воздушного судна находятся шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира.

Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии

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