Происшествия
ИзвестияСамолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии
Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск. На борту воздушного судна находятся шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира.
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Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
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Единороссы разрабатывают новые меры по повышению доступности лекарств
«Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в России.
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Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая
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После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
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Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что он принял отставку главного тренера Дмитрия Парфёнова.
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Месси побил рекорд Хави по числу голевых передач за сезон в Примере
Капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего одноклубника Хави по количеству голевых передач в одном сезоне чемпионата Испании.
Газета.Ru 12:25
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Происшествия
Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве
РИА Новости 09:14
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На юге Сахалина сегодня не ожидается осадков
Специалисты гидрометеорологического центра Южно-Сахалинска сообщили о том, что в южной части Сахалина не ожидается никаких осадков.
Discover24 04:13
Общество
В Москве за сутки умерли еще 15 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 15 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Комсомольская правда 15:22
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Квят считает, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят поделился эмоциями от выступления на «Формуле-1» в Венгрии.
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«Александрия» — «Шахтер»: верим в чемпиона
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 19 июля «Александрия» принимает донецкий «Шахтер».
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Слово и Дело 17 июля в 06:52
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На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Сергея Фургала
Как передает «Эхо Москвы», акции, прошедшие 19 июля, оказались не столь многочисленны, как предыдущие.
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Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»
Главным героем фильма станет боец штурмотряда Рико Родригес, который имеет прозвище «Скорпион».
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Политика
Саакашвили заявил о риске «потерять» Украину
7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны.
РБК 16:08
Политика
В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
Древние сооружения на Марсе обнаружил виртуальный археолог Джин Уорд.
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Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
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Куртуа выиграл трофей Саморы за наименьшее число пропущенных мячей в сезоне Ла Лиги
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа выиграл трофей Саморы по итогам сезона Ла Лиги.
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Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
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Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 09:30
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45