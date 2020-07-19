Происшествия

ИзвестияИзвестияСамолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии

Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск. На борту воздушного судна находятся шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира.
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В Бурятии перестал выходить на связь самолет Ан-2 с шестью людьми на борту

ТАСС15:57

Самолет Ан-2 с пассажирами на борту перестал выходить на связь в Бурятии

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Самолёт Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии

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РЕН ТВ16:15

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