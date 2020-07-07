с чего всё началось

Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник во вторник, 7 июля.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым. 4

Происшествия В Китае два человека скончались при падении автобуса в водохранилище Два человека умерли во вторник из-за падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.

Здоровье Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы. 28

Происшествия Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом. 25

Наука Чёрная малина может минимизировать аллергические реакции кожи Оказывается, черная малина вносит изменения в активность дендритных клеток, которые ответственны за передачу сигналов иммунной системе, склоняя ее приводить к появлению воспалительных реакций. 7

Политика В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников. 73

Происшествия В Петербурге проводятся обыски по новому делу генерала Абакумова Генерал Иван Абакумов в июне прошлого года был освобождён от должности заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, после чего находился в распоряжении кадров. 13

Политика Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки. 370

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 893

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого. 795

Кино Из разбойника в Железного человека: героев Disney превратили в супергероев Marvel Пока киновселенная Marvel изменяется, французский иллюстратор Самуэль Шеве показал, как могли бы выглядеть супергерои, если бы были мультипликационными персонажами Disney.