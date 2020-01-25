Общество

Газета.RuГазета.RuСамолет Boeing 777X начал первый испытательный полет

Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing. Лайнер вылетел из аэропорта рядом с городом Эверетт в штате Вашингтон.
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