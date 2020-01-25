Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing. Лайнер вылетел из аэропорта рядом с городом Эверетт в штате Вашингтон.

Политика Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".

Политика Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Шоу-бизнес Блогер-фрик Саша Шпак поделился снимком в крошечном бикини На фоне идеального морского горизонта Шпак позирует в крошечном бикини, разглядеть который удается далеко не с первого раза, ведь все тело Александра покрыто татуировками.

Происшествия До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло с 14 до 18 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Армия и оружие В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24 Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».

Здоровье Ижевчанка создала рецепт напитка из ёлки для поддержания иммунитета "Именно зимой иголочки наших хвойных наполняются витамином С. То есть тем, что нам как раз и нужно, от наших простудных, сезонных заболеваниях" Гелена Пшеничная, ижевчанка К хвоинкам добавляет мёд, имбирь и лимон.

Политика Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Единоборства Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.

Авто Автомобиль Юрия Гагарина выставят на торги Автомобиль, на котором космонавт Юрий Гагарин добирался до Кремля после полета в космос, выставят на аукционе 15 февраля.

Политика Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Котову Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве.

Здоровье Новый министр обозначил приоритеты отечественного здравоохранения Главные направления в модернизации российского здравоохранения — ориентированность на пациента, заявил сегодня новый глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Происшествия Под Калугой перевернулся автобус с паломниками В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.

Политика Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России Президент США Дональд Трамп порассуждал о сроках по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.