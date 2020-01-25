Общество
Газета.RuСамолет Boeing 777X начал первый испытательный полет
Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing. Лайнер вылетел из аэропорта рядом с городом Эверетт в штате Вашингтон.
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Здоровье
Число заразившихся новым коронавирусом в КНР достигло 1975 человек
Ранее сообщалось, что число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек, зафиксировано более 300 новых случаев заражения.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Политика
Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков
План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Шоу-бизнес
Блогер-фрик Саша Шпак поделился снимком в крошечном бикини
На фоне идеального морского горизонта Шпак позирует в крошечном бикини, разглядеть который удается далеко не с первого раза, ведь все тело Александра покрыто татуировками.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Политика
В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
Происшествия
До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции
Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло с 14 до 18 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Футбол
Мамаев забил гол за «Ростов» в товарищеском матче
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Политика
Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме
Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
Здоровье
Ижевчанка создала рецепт напитка из ёлки для поддержания иммунитета
"Именно зимой иголочки наших хвойных наполняются витамином С. То есть тем, что нам как раз и нужно, от наших простудных, сезонных заболеваниях" Гелена Пшеничная, ижевчанка К хвоинкам добавляет мёд, имбирь и лимон.
Кино
Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»
Блокбастер 2019 года «Капитан Марвел», с Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс, собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате.
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Экономика
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Здоровье
Рак у троих новорожденных впервые обнаружили в Красноярском крае
Авто
Автомобиль Юрия Гагарина выставят на торги
Автомобиль, на котором космонавт Юрий Гагарин добирался до Кремля после полета в космос, выставят на аукционе 15 февраля.
Политика
Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Котову
Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве.
Музыка
За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков
Здоровье
Новый министр обозначил приоритеты отечественного здравоохранения
Главные направления в модернизации российского здравоохранения — ориентированность на пациента, заявил сегодня новый глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела в Перу и пропала
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал о сроках по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Политика
Владислав Сурков уходит с госслужбы
Киберспорт
Nigma покинула DreamLeague Leipzig Major
Nigma уступила beastcoast в матче нижней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми проиграл со счетом 1:2 и покинул чемпионат.