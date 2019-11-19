Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Политика «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Политика Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.

Здоровье Минздрав Украины: выделены средства для погашения задолженности медикам Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила о выделении дополнительных средств для погашения задолженности по заработной плате перед медицинскими работниками.

Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Происшествия В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс» В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.

Общество Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об отставке, сообщил Daily Storm со ссылкой на источник.

Единоборства Иранский Халк дебютирует в кулачных боях Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.