Общество
ТАСССамолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
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Политика
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Космос
Ученые НАСА подтверждают водяной пар на Европе
Подтверждение присутствия водяного пара над Европой помогает ученым лучше понять внутреннюю работу луны.
Происшествия
Суд начал рассмотрение дела забайкальской ОПГ «Ключевские»
Забайкальский краевой суд в понедельник начал рассмотрение дела шести фигурантов, входивших в состав ОПГ «Ключевские».
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Политика
Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Футбол
После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Здоровье
Минздрав Украины: выделены средства для погашения задолженности медикам
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила о выделении дополнительных средств для погашения задолженности по заработной плате перед медицинскими работниками.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Космос
Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки
Армия и оружие
Вторая по мощности ГЭС в Сирии перешла под контроль правительства
Театры
Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Общество
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об отставке, сообщил Daily Storm со ссылкой на источник.
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Финансы
РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд.
Политика
Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли
Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы.
Общество
Программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток расширят
С будущего года транспортная доступность для жителей дальнего востока улучшится - правительство расширило программу субсидий для авиарейсов в регион.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Авто
BMW раскрыла характеристики электрического седана i4
Серийное производство BMW i4 начнётся в 2021 году.
Наука
Ученые: китайские власти маскируют незаконное извлечение органов под добровольное донорство
Еще в 2010 году правительство страны объявило об изменении способов получения органов для трансплантации и развертывании программы добровольного донорства.