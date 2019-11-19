Общество

ТАССТАСССамолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
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«Мама сказала, что здесь уже будет не тюрьма». Самолет с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве

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«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
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Ученые НАСА подтверждают водяной пар на Европе

Подтверждение присутствия водяного пара над Европой помогает ученым лучше понять внутреннюю работу луны.
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Суд начал рассмотрение дела забайкальской ОПГ «Ключевские»

Забайкальский краевой суд в понедельник начал рассмотрение дела шести фигурантов, входивших в состав ОПГ «Ключевские».
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Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

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СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
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Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.
RT на русском 18:23
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
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После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
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Минздрав Украины: выделены средства для погашения задолженности медикам

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила о выделении дополнительных средств для погашения задолженности по заработной плате перед медицинскими работниками.
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Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Общество

В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии

В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
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Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Коммерсантъ 17:10
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Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки

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Вторая по мощности ГЭС в Сирии перешла под контроль правительства

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Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
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Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:47
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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
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Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об отставке, сообщил Daily Storm со ссылкой на источник.
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Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

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Иранский Халк дебютирует в кулачных боях

Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
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РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

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Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли

Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы.
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Программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток расширят

С будущего года транспортная доступность для жителей дальнего востока улучшится - правительство расширило программу субсидий для авиарейсов в регион.
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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

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Серийное производство BMW i4 начнётся в 2021 году.
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Ученые: китайские власти маскируют незаконное извлечение органов под добровольное донорство

Еще в 2010 году правительство страны объявило об изменении способов получения органов для трансплантации и развертывании программы добровольного донорства.
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