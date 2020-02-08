с чего всё началось

Самолет МЧС России Ил-76 с гуманитарной помощью вылетел в Китай. На борту воздушного судна - медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего - 183 кубометра груза, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Политика Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.

Экономика РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.

Хоккей Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.

Происшествия Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.

Экономика НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.

Происшествия Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.

Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.

Экономика Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.

Политика Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.