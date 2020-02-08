Общество
Российская газетаСамолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Самолет МЧС России Ил-76 с гуманитарной помощью вылетел в Китай. На борту воздушного судна - медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего - 183 кубометра груза, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
МЧС России по поручению президента Владимира Путина начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая, говорится в сообщении на сайте ведомства.Радио Sputnik06 февраля в 12:34
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