с чего всё началось

Транспортный самолет МЧС России Ил-76 с медикаментами и средствами индивидуальной защиты вылетел в Китай, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее президент Владимир Путин поручил оказать необходимую гуманитарную помощь КНР в связи с эпидемией нового типа коронавируса.

Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай

Политика Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.

Экономика Коронавирус может нанести вред экономике Китая в опасный момент ТОРС наиболее сильно ударил по экономике Китая во втором и третьем кварталах 2003 года; Последствия этой эпидемии привели к снижению номинального ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на два процентных пункта, причем рост замедлился с 13,4% во втором квартале до 11,5% в третьем квартале.

Общество В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.

Политика В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу РФ и Турция обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для продвижения политического процесса в Сирии, заявил представитель МИД Турции в субботу.

Общество Власти США эвакуировали из Уханя 800 граждан Власти США эвакуировали из китайского Уханя более 800 своих граждан и их родственников на фоне вспышки коронавируса.

Шоу-бизнес Ксения Собчак послала Ивана Урганта Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Футбол «Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас» Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.

Политика Зеленский встретился с Папой Римским Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.

Политика Игоря Ливанова не пустили на Украину Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.

Политика Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.

Фигурное катание Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.