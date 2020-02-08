Общество
КоммерсантъСамолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай
Транспортный самолет МЧС России Ил-76 с медикаментами и средствами индивидуальной защиты вылетел в Китай, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее президент Владимир Путин поручил оказать необходимую гуманитарную помощь КНР в связи с эпидемией нового типа коронавируса.
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с чего всё началось
МЧС России по поручению президента Владимира Путина начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая, говорится в сообщении на сайте ведомства.Радио Sputnik06 февраля в 12:34
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