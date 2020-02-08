Общество

КоммерсантъКоммерсантъСамолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай

Транспортный самолет МЧС России Ил-76 с медикаментами и средствами индивидуальной защиты вылетел в Китай, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее президент Владимир Путин поручил оказать необходимую гуманитарную помощь КНР в связи с эпидемией нового типа коронавируса.
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с чего всё началось
МЧС России по поручению президента Владимира Путина начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
Радио Sputnik06 февраля в 12:34

Подробнее о событии

Самолёт МЧС отправился в Китай с гуманитарным грузом

News.ru08:28

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

РБК07:05

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Российская газета07:40

МЧС отправило в Китай самолет с гуманитарной помощью

Телеканал 360°06:35

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Известия05:53

Самолет МЧС с гумпомощью вылетел из Москвы в Китай

РЕН ТВ05:40

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

ТАСС06:01
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