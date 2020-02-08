Общество
ТАСССамолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
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с чего всё началось
МЧС России по поручению президента Владимира Путина начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая, говорится в сообщении на сайте ведомства.Радио Sputnik06 февраля в 12:34
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