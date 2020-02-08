с чего всё началось

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Происшествия Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.

Политика Украина потребовала от США 30 млн долларов Украина потребовала от США возвращения 30 млн долларов, которые были выплачены американской стороне за поставку американского оружия.

Общество Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о цене на газ Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Здоровье В Самаре мама с ребенком сбежали из больницы Вторые сутки в интернете обсуждают ситуацию о том, что в инфекционном отделении одной из больниц находилась мама с ребенком, которые прилетели из Китая, и якобы, у них было подозрение на коронавирус.

Общество На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Армия и оружие До конфликта в Европе остался лишь шаг «Предстоящие учения продемонстрируют способность НАТО в случае необходимости быстро перебросить крупный контингент войск из США в Европу для защиты других союзников по НАТО», — заявил Столтенберг.

Культура В Перми пройдут съемки голливудского триллера В Перми пройдут съемки триллера «Фактор S» с участием голливудских актеров. Снимать фильм будет команда из России, Канады и США.