Общество

ТАССТАСССамолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
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с чего всё началось
МЧС России по поручению президента Владимира Путина начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
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