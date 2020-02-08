Общество

ТАССТАСССамолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
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с чего всё началось
МЧС России по поручению президента Владимира Путина начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
Радио Sputnik06 февраля в 12:34

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Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

ТАСС06:01

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Российская газета07:40

МЧС отправило в Китай самолет с гуманитарной помощью

Телеканал 360°06:35

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай

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Самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью вылетел в КНР

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Самолет МЧС с гумпомощью вылетел из Москвы в Китай

РЕН ТВ05:40

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

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