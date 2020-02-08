с чего всё началось

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

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