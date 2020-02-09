Общество

ТАССТАСССамолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
Читать в источнике
Комментировать223
с чего всё началось
МЧС России по поручению президента Владимира Путина начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
Радио Sputnik06 февраля в 12:34

Подробнее о событии

Гуманитарную помощь из Тверской области на самолете МЧС доставили в Китай

Московский Комсомолец02:32

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

ТАССвчера в 19:40

Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь

Газета.Ruвчера в 21:51

МЧС РФ доставило гуманитарный груз для жителей Китая

Интерфаксвчера в 20:12

Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь

РБКвчера в 21:55

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Известиявчера в 20:37

Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Китай

Телеканал 360°вчера в 23:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Армия и оружие

В сирийский Идлиб вошла колонна бронетехники из Турции

РЕН ТВ 03:53
Футбол

СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон

Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005--го по 2010-й года и с 2014-го по 2018-й.
RT на русском 03:54
Политика

Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту

Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
Life.ru вчера в 06:48
Армия и оружие

8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ

Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Южный Федеральный 07 февраля в 23:05
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Космос

Россия создаст телескоп для поиска инопланетян

В России будет создаст телескоп для поиска разумной жизни на других планетах, сообщает издательство ToDay News Ufa.
Ореанда-Новости вчера в 01:17
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости вчера в 06:22
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ 07 февраля в 20:07
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Bimru.ru вчера в 08:17
Здоровье

В России изменились правила назначения льготных лекарств

С 9 февраля вступили в силу изменения в порядок назначения лекарственных препаратов.
Российская газета вчера в 23:30
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Шоу-бизнес

Наргиз заявила, что в двух городах отменили ее концерты

Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
РИА Новости вчера в 20:31
Происшествия

Дети провалились под лед на карьере в Ленобласти

Утром в субботу, 8 февраля, в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области под лед провалились дети.
Известия вчера в 05:14
Технологии

Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений

Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
МедиаПоток 07 февраля в 05:29
Общество

Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Газета.Ru 03:57
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастливо живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию два года назад.
StarHit.ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Анна Седокова ждет четвертого ребенка

Одна из подписчиц в комментарии спросила, не ждет ли певица снова ребенка.
РЕН ТВ 03:26
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 вчера в 03:02
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
РИА Новости вчера в 14:45
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 14:32
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия вчера в 11:12
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
Происшествия

Спецназ ликвидировал устроившего стрельбу в Таиланде

iReactor вчера в 21:40
Здоровье

Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни

Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Deita.ru вчера в 05:15
Общество

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Lenta.ru вчера в 05:15
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное